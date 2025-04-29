IMF預測：明年開始 台灣人均GDP將持續超越南韓

國際貨幣基金（IMF）4月22日公布最新「世界經濟展望」報告，調降南韓的中長期經濟成長預估，並預測南韓2026年的人均GDP將首度被台灣超越，而且將持續低於台灣。（歐新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《Businesskorea》報導，國際貨幣基金（IMF）4月22日公布最新「世界經濟展望」報告，調降南韓的中長期經濟成長預估，並預測南韓2026年的人均GDP將首度被台灣超越，而且將持續低於台灣。

報告預估，今年南韓人均GDP為3萬4642美元，比2024年的3萬6129美元下降4.1%；而在去年10月，IMF預估今年南韓人均GDP為3萬7675美元，才6個月時間預測數字就猛降8%。

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IMF也預測，2026年南韓的人均GDP將被台灣超越。根據IMF最新預測，2026年南韓人均GDP為3萬5880美元，台灣為3萬6319美元。南韓人均GDP在2001年首度超越台灣，但2002年再度落後，自2003年重新領先以來，就一直保持領先。若IMF對2026年南韓人均GDP的預測成真，這將是24年來首度被台灣超越。

IMF進一步預測，南韓人均GDP落後台灣的情況將持續下去。根據IMF最新預測，2027年南韓人均GDP將達3萬7367美元，台灣為3萬8076美元；2028年南韓人均GDP為3萬8850美元，台灣為3萬9452美元。

IMF的預測是基於南韓未來經濟成長率將落後台灣的預期。IMF在「世界經濟展望」報告中預測，今年南韓經濟成長預估為1%，2026年為1.4%；而台灣經濟成長預估分別為2.9%和2.5%。

延世大學經濟學名譽教授金正植（音譯）表示，韓元疲軟反映瞭南韓產業競爭力的減弱，如果不進行培育新興產業，改善就業市場等痛苦的改革，南韓將很難百多低成長陷阱。

南韓媒體《韓國經濟》以「令人痛心的警告」，來形容IMF的預測。野村控股分析師朴正宇（音譯）則說：「南韓人均GDP被台灣超越，令人痛心。就像日本被南韓超越後，就一直落後，我們也要有所警覺，未來有可能一直落後台灣。」

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