經濟部：核三依法除役 核廢選址條例年底送草案

經濟部重申，5月核三依法除役，已提前因應，可確保穩定供電。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三廠2號5月17日停機、除役，台灣正式進入非核家園，經濟部回應，核電廠40年運轉執照到期除役是依法行政，政府已針對核電如期除役提前準備因應，今年預計有多部燃氣機組可上線運轉。此外，面對核廢料問題，經濟部也已成立放射性廢棄物處置專案辦公室，規劃今年底將選址條例草案送請行政院審查。

聯合報「非核家園 基載電力不足」、「最終處置場選址仍未立法」、「火力發電補核能缺口 空汙排放更嚴重」、「民生電價如變貴 學者示警物價飆」等系列報導。

請繼續往下閱讀...

經濟部29日澄清說明能源轉型空污排放量減幅達七成，並再次澄清台電虧損主因為國際燃料價格大漲，電價未完全反映成本所致，希望各界支持政府編列特別預算補助台電。

經濟部指出，核電是依法如期除役，今年預計將有大潭7號機，興達新燃氣1、2號機、台中新燃氣1號機等新建燃氣機組共481.3萬瓩，大於核三2號機95.1萬瓩。除低碳燃氣機組之外，政府也積極推動無碳再生能源，預計2026年11月綠電可達20%，並設定2030年達到綠電30%目標。

另外，針對近年能源轉型減碳減污的具體成果，我國電力排碳係數已由2016年0.530公斤CO2e/度，下降至2024年0.474公斤CO2e/度，降幅約10.6%；空污排放部分，台電火力電廠空污排放，也從2016年的10.7萬公噸，降至2024年的3.4萬公噸，空污排放降幅約七成。

經濟部也再次澄清，台電近年虧損主因是俄烏戰爭期間燃料價格大漲，政府為了照顧民生沒有足額反映電價，以致台電2024年累虧達4229億元。經濟部將依審議會決議協助台電爭取立法院預算撥補，盼各界支持。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法