晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

經濟部：核三依法除役 核廢選址條例年底送草案

2025/04/29 16:42

經濟部重申，5月核三依法除役，已提前因應，可確保穩定供電。（記者林菁樺攝）經濟部重申，5月核三依法除役，已提前因應，可確保穩定供電。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三廠2號5月17日停機、除役，台灣正式進入非核家園，經濟部回應，核電廠40年運轉執照到期除役是依法行政，政府已針對核電如期除役提前準備因應，今年預計有多部燃氣機組可上線運轉。此外，面對核廢料問題，經濟部也已成立放射性廢棄物處置專案辦公室，規劃今年底將選址條例草案送請行政院審查。

聯合報「非核家園 基載電力不足」、「最終處置場選址仍未立法」、「火力發電補核能缺口 空汙排放更嚴重」、「民生電價如變貴 學者示警物價飆」等系列報導。

經濟部29日澄清說明能源轉型空污排放量減幅達七成，並再次澄清台電虧損主因為國際燃料價格大漲，電價未完全反映成本所致，希望各界支持政府編列特別預算補助台電。

經濟部指出，核電是依法如期除役，今年預計將有大潭7號機，興達新燃氣1、2號機、台中新燃氣1號機等新建燃氣機組共481.3萬瓩，大於核三2號機95.1萬瓩。除低碳燃氣機組之外，政府也積極推動無碳再生能源，預計2026年11月綠電可達20%，並設定2030年達到綠電30%目標。

另外，針對近年能源轉型減碳減污的具體成果，我國電力排碳係數已由2016年0.530公斤CO2e/度，下降至2024年0.474公斤CO2e/度，降幅約10.6%；空污排放部分，台電火力電廠空污排放，也從2016年的10.7萬公噸，降至2024年的3.4萬公噸，空污排放降幅約七成。

經濟部也再次澄清，台電近年虧損主因是俄烏戰爭期間燃料價格大漲，政府為了照顧民生沒有足額反映電價，以致台電2024年累虧達4229億元。經濟部將依審議會決議協助台電爭取立法院預算撥補，盼各界支持。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財