中國廣州港 開通祕魯貿易航線

中國南部最大的航運樞紐廣州港週二開通直達秘魯錢凱港（Chancay port）的航線。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，中國南部最大的航運樞紐廣州港週二開通直達秘魯錢凱港（Chancay port）的航線，在美國總統川普推動關稅貿易戰下，此舉將降低物流成本並促進與拉丁美洲的貿易。

錢凱位於祕魯利馬北部，近期開始營運往返亞洲的直航，可容納南美洲太平洋沿岸最大的船隻。在與美國貿易緊張的背景下，北京希望進一步加強與資源豐富的拉丁美洲的關係，也象徵一帶一路在拉丁美洲突圍。

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根據中國國家電視台中央電視台報導，週二，長300公尺的「中遠伏爾加」輪正在裝載400多個貨櫃，其中裝有廣東生產的冰箱、家電配件、汽車配件和其他商品。直達路線大約需要30天才能到達秘魯，並可將物流成本降低約20%。

家用電器、電子產品、家具和玩具等產品對拉丁美洲出口正在加速，太平洋沿岸的優質水果和海鮮以及安第斯山脈的紅酒也將更快地出現在中國。

錢凱港第一期工程由中遠集團投資14億美元建設，於去年11月由秘魯總統迪娜·博盧阿爾特（ Dina Boluarte）和中國國家主席習近平在利馬亞太經合組織 （APEC） 峰會期間揭幕。

習近平稱，這座擁有15個泊位的深水港標誌著「21世紀海上絲綢之路」的成功啟動，也是中國「一帶一路」倡議的一部分。隨著北京和祕魯努力將利馬打造為亞洲和南美洲之間的主要航運樞紐，預計中國將繼續投入數十億美元。

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