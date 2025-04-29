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看壞美元前景！德銀：外資仍對美國資產「興致缺缺」

2025/04/29 16:29

德銀指出，在過去2個月內，海外買家對美國資產的購買出現「急劇停止」，即便上週市場氣氛回暖，也未見轉機。（法新社）德銀指出，在過去2個月內，海外買家對美國資產的購買出現「急劇停止」，即便上週市場氣氛回暖，也未見轉機。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美國市場在過去一週有所反彈，德意志銀行（Deutsche Bank）卻指出，外國投資人對美國資產的態度，仍維持觀望、並拒絕進場。德銀外匯策略主管薩拉維洛斯（George Saravelos）分析了近幾週海外資金流入美國股票與債券相關基金的情形。其結果顯示，在過去2個月內，海外買家對美國資產的購買出現「急劇停止」，即便上週市場氣氛回暖，也未見轉機。

《彭博》報導，薩拉維洛斯說：「我們的主要觀察結論是，目前的資金流向跡象顯示，在最好的情況下，美國資本流入速度呈現大幅放緩，而最糟的狀況，則是美國資產仍處於持續撤資階段。」該報告指出：「無論哪一種解讀，對於作為『雙赤字』貨幣的美元而言，皆構成挑戰。」

薩拉維洛斯曾長期看多美元，特別是相對於歐元的表現。不過自今年2月以來，他轉為看空美元，並成為對美元最具批判性的分析師之一。薩拉維洛斯警告，若美國總統川普的經濟政策，導致投資人拋售過去10年累積的大量美國資產，美元作為全球儲備貨幣的地位恐將面臨威脅。

儘管美國長期以來都是外資的投資熱點，但在過去數年中，這一趨勢更加明顯。根據德銀估算，歐洲投資人所持有的美國資產占比已由2010年的5%攀升至2024年的20%；日本投資人也翻倍至16%。

但隨著川普於4月初宣布對貿易夥伴加徵關稅後，美股與美債同步下挫，美元也跟著下跌。這一罕見的同步拋售情況，引發市場對外資是否正大舉撤出美國市場的疑慮。

薩拉維洛斯說，他一直在追蹤約400檔設於海外、專注美國市場的ETF每日資金流動，以及涵蓋更廣泛封閉式與開放式基金的每週流向資料，但從這2項指標來看，結果都不太樂觀。

薩拉維洛斯在報告指出，ETF的數據最能反映出持續性的賣壓，投資人正同時拋售股票與債券。而在涵蓋面更廣的基金群體中，雖然對美股的淨買進已趨停滯，但尚未轉為淨賣家；債券方面，則呈現「積極賣出」的趨勢。

薩拉維洛斯在4月下調對美元的預測，認為川普的政策正在削弱外資資助美國貿易與預算赤字的意願。他預期，美元匯率將出現貶值，到了2027年，會從目前的約1歐元兌1.14美元，貶值至1歐元兌1.30美元；也會從目前的約1美元兌142日圓，走貶至1美元兌115日圓。

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