美國提高關稅衝擊 台南6產業遭波及影響

就美國提高關稅對南市產業的衝擊，南市府經發局長張婷媛今日在議會作專案報告。 （記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國提高全球關稅衝擊下，台南產業連帶受影響，今（29）日南市府經發局在市議會進行專案報告有6大產業恐遭衝擊，國民黨議員要求市長黃偉哲儘速動用4億元第2預備金，成立單一窗口協助輔導，並協調台糖，凍漲蘭花園區租金及降低租地種電抽成。

經發局長張婷媛指出，台南對美出口大宗包含水產與花卉，依輸美金額推估，可能衝擊6大產業有資通訊產品、基本金屬、電子零組件、金屬製品、汽機車及其零組件與機械設備，營收約6173億元，工廠5576家，而因產業成本增加進而影響獲利，亦可能間接影響從業人口，估計受影響勞工約18萬人。

請繼續往下閱讀...

尤榮智說，台南台灣鯛養殖是全國第一，業者們說美國高關稅會造成需求減少，如果談判無法降稅，他們計畫改養其他魚種。

蔡宗豪說，台灣產業鏈可能出現裁員和無薪假問題，預估受影響勞工人數高達18萬人，全市約近百萬勞工，約每5位勞工就有1人工作可能被波及，這是很大的衝擊。

蔡育輝說，蘭花最重要的成本是租金，市府應行文台糖不要調整公告地價，不要在關稅影響期間漲租金和管理費。

美國提高關稅對南市產業影響評估。（南市經發局提供）

方一峰說，希望市府能盡快幫助分散市場以減少關稅影響。許至椿說，市府應掌握緩衝期關稅未明朗化期，地方跟中央應有資訊公開化的專線。李中岑建議鼓勵學校營養午餐、增加南科團膳業者，積極開發台灣鯛加工食品推廣，同時鼓勵業者參加國際型展覽拓展行銷。

王家貞說，當關稅這麼高，政府是否應協助分散到其他國家，以免這些商品外銷不成回流台灣內需市場，產生問題。林美燕要求市府一週內提出具體辦法，否則沒有時間表，怕一拖再拖，影響廠商和勞工權益。

盧崑福說，「甚麼都給美國，美國還是不滿意」，國家應挺住國格不要任人欺侮。林燕祝說，美國高關稅困擾許多養殖業者，產銷可將全台監獄與看守所納進行銷對象，她也擔憂台南目前的冷鏈系統僅有虱目魚加工，市府要儘速補足台灣鯛的部分。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法