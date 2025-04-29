勞保撥補恐降至800億以下 卓揆：在憲政基礎下尋求恢復財政能力

民進黨立委李昆澤質詢行政院長卓榮泰。（記者謝君臨翻攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕受到「114年度中央政府總預算案」遭藍白立委大幅刪凍，以及「財政收支劃分法修正案」三讀通過之影響，民進黨立委李昆澤今質詢時，詢問未來勞保撥補會否從1200億元降低至800億元以下。行政院長卓榮泰表示，這是有可能的，政府正在尋求能否以更合理的方式，在憲政基礎下，恢復或維持中央財政能力。

立法院院會今續邀請卓榮泰率相關部會首長進行施政總質詢。李昆澤質詢時，卓榮泰提醒立法院長韓國瑜「今天是昆澤委員生日。」韓祝福李「生日快樂！」李則感謝兩位院長。韓對於卓揆提醒略感不好意思，卓則緩頰說：「合作無間」。

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李昆澤質詢指出，勞保是最重要的社會保險，今年2月底全國有1045萬人投勞保，是勞工退休後最基本的保障。2025年勞保財務精算報告指出，政府連續6年共撥補3870億，讓勞保財務要到2031年才會出現負值。報告也指出，勞保撥補需持續，且要加大力道，讓民眾對勞保更有信心，也減少退休一次領的狀況。

李昆澤續指，總預算案在在野黨非理性刪除2000億元、凍結1300億元以上，以及財劃法也要撥出3753億元，雖然本次勞保撥補並未在刪除預算之列，但非理性刪除令人擔憂，而財劃法讓各部會相關預算能量至少減少三成，請問政府會否持續撥補，以及對於後續撥補會否有影響？

對此，卓榮泰表示，政府連續6年對勞保撥補，加上疫後特別預算編列300億元，共3870億元。勞保是政府舉辦的社會保險，政府負最終責任，且是穩定社會和穩定勞保財務的必要措施，政府一定會在未來年度視需要進行撥補。

卓榮泰說，這次提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中也對勞保撥補編列100億元，相信朝野各黨團會同意支持，這也是穩定現在國內勞工朋友、穩定勞保支出及勞保財務健全，政府會繼續撥補。

李昆澤詢問，2024、2025年勞保撥補各1200億元，但在總預算、財劃法影響之下，中央政府預算能量降低約三成，1200億元的撥補會否減少至800億元以下？

「這是有可能的。」卓榮泰指出，整個財劃法將中央拿出3千多億之後，政府財政能力當然是降低的，所以行政院現在正在尋求，能否用更合理的方式，在憲政基礎下，恢復或維持中央財政能力。對於李昆澤強調必須持續撥補，國家具有最終支付責任，這也是對勞工的承諾。卓則說：「我們一定會做到。」

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