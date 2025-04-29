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名師解盤》容逸燊：指數站回2萬點 本週聚焦財報、經濟數據

2025/04/29 15:48

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

加權指數今天正式站上2萬關卡，再漲198點，只是在國際情勢還沒有完全止穩之下，市場上面信心仍是不足，成交量只有2386億元，創下最近新低，昨天美股時段，早盤雖然下跌，最後拉回，在平盤上下震盪，目前美方關稅進入到談判階段，印度可能是第一批簽約國家，本周行情可著重在財報以及經濟數據部分，關稅影響將逐漸淡化，由於大多數企業無法估計關稅影響，財報對於下季看法呈現中性，輝達因華為將進行平價AI晶片測試下跌2%，不過台股今天在AI概念股以及台積電部分，相對來得抗跌，在2萬點附近進入震盪，今天是突破的第一天，未來如果在回到2萬點之下的話，應該可以看到比較明顯的支撐，建議持股上，可以維持6~7成水位。

大盤目前持續量縮的格局，當然也不乏當沖、隔日沖籌碼，這週美股科技股財報，如果能帶動費半指數大漲，或者帶動相關科技股行情，將帶動台股指數再往上走，另外台北股市這週也非常多公司要進行法說，像鴻海、台達電、光寶科和瑞昱等科技廠，相對也會讓法人暫時縮手，目前台股量縮結構還算正常，只要不要爆出4000億以上量能，反彈波應該可以持續進行，不過要注意到，5月中到5月下旬，關稅影響將會逐步顯現，第一批已經在航運類股，開始將會出現相關實質影響，估計5月初開始，航運類股到美國船班，較去年同期將下降3分之1左右，後續要看關稅談判狀況，還有中國對美方關稅回應狀況，目前來說，科技股短線並沒有受太大衝擊，後續也要注意5月半導體關稅對於台廠影響。

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