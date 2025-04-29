華為新AI晶片來勢洶洶 分析師：性能仍不如輝達H100

華為傳出已準備測試一款新AI晶片昇騰910D，與美國晶片製造商輝達的H100競爭。但分析師認為，輝達不必過於擔心。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國科技巨頭華為傳出已準備測試一款新AI晶片，與美國晶片製造商輝達競爭，消息傳出後，導致近日輝達股價下挫，但研究公司Radio Free Mobile創辦人理溫莎（Richard Windsor）認為，輝達不必過於擔心。

《華爾街日報》報導，華為正試圖與國內其他科技公司一起測試其昇騰（Ascend）910D晶片，預計下個月將獲得首批樣品。華為這次目標是挑戰輝達用於全球最強大的一些AI模型的H100晶片。華為2019年被美國列入出口管制實體清單，根據美國的出口管制規定，輝達不得向中國公司出售其H100晶片。

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華為昇騰910D晶片晶片仍處於開發早期，雖然這款新AI晶片將展示華為快速創新的能力，但可能仍不具備輝達產品的性能優勢，這會限制其在中國以外地區的吸引力。

昇騰910D採用的封裝技術，可以透過集成更多矽晶片來提高性能。但根據《華爾街日報》的報導，昇騰910D功耗更高，效率也低於H100。

Radio Free Mobile創辦人理溫莎28日發表報告指出：「華為推出與輝達競爭的晶片，不僅是受到西方與中國之間日益加深的裂痕影響，也源於中國擺脫對西方技術（如AI晶片）依賴的需求。」

這並非昇騰系列的首款晶片。昇騰910採用台積電的7奈米製程製造，於2019年問世。接下來是2023年的昇騰910B，該晶片採用中國中芯國際（SMIC）的7奈米製程製造。《華爾街日報》援引一些工程師的話稱，同樣採用中芯國際7奈米製程製造的昇騰910C與H100的比較結果並不理想，昇騰910C預計將於下月開始發貨。

與此同時，輝達為遵守美國出口管制而專門為中國市場開發的H20晶片，本月稍早遭川普政府限制對中國銷售。該禁令發布之際，一些中國公司已尋求訂購更多昇騰910C晶片。

中國AI初創公司DeepSeek使用輝達性能較弱的H800晶片，展示出與OpenAI和Meta模型相媲美的AI模型，這在市場上引起轟動。溫莎表示，DeepSeek的案例顯示，「雖然限制中國獲得晶片不會阻礙其開發前沿模型，但會制約其以較經濟的方式開發尖端晶片的能力」。

溫莎表示，輝達的Blackwell晶片是為兆等級參數模型而構建的，意味著隨著模型越來越大，無法獲得這些晶片的AI開發者，將面臨更長的訓練時間和更高的訓練與推理成本。

溫莎說：「在開發用於政府和軍事目的模型時，成本不是主要考慮因素，但涉及到民用市場時，成本就是一切，因為這將決定AI領域的全球主導地位。華為的晶片製造計劃可能會局限在7奈米製程，因為這已經達到多重曝光技術所能生產的極限，台積電和英特爾未能超越這一點就是明證。」

溫莎指出，雖然更昂貴的訓練和推理不會損害中國AI在國內的發展前景，但美國能否成功孤立中國，取決於世界其他地區，「從這個角度看，我認為中國AI在試圖獲得中國以外地區的青睞時處於相當不利的地位，因為除了更昂貴，還通常有附帶條件」。

但溫莎也認為，輝達在中國市場確實面臨風險，因中國政府可能迫使私營企業從輝達的CUDA計算平台轉向華為的平台，這將對輝達在中國的收入產生影響，「但最終我認為，華為不會與輝達直接競爭，所以在我看來，對輝達大幅喪失市佔率的擔憂被誇大了」。

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