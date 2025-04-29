看好創新版2.0 創投公會理事長：台灣打造專屬成長舞台

創投公會理事長邱德成指出，資本市場對新創事業的支持力道，直接決定了一個國家未來的產業競爭力，台灣要打造屬於自己的新創成長舞台。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕證券交易所與創業投資商業公會今天聯合主辦「解碼創新板 創業投資新機遇」論壇活動，創投公會理事長邱德成指出，資本市場對新創事業的支持力道，直接決定了一個國家未來的產業競爭力，台灣要打造屬於自己的新創成長舞台，必須建構更加友善且具成長動能的資本市場。

邱德成表示，立法院兩週前通過《產業創新條例》修正案，全面降低投資門檻、擴大適用範圍、強化投資誘因，有助於引導更多早期資金投入，壯大台灣新創動能，也展現政府對發展新創事業的重視。不過，除了租稅上的獎勵措施之外，台灣更需要建立一套友善新創事業發展的制度環境。

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邱德成認為，未來創新板2.0正是支撐台灣新創企業走向國際的重要平台，以美國科技事業在資本市場的發展為例，那斯達克專注於創新科技產業，透過友善靈活的上市制度，促使指數成長超過13倍，總市值從約3.9兆美元攀升至25兆美元，市值成長超過6倍；反觀紐約證交所，以成熟大型企業為主，市值雖從13兆美元增長至28兆美元，但成長幅度相對有限。

邱德成說，新創企業需要資本市場的助力，資本市場是新創公司成長的「放大器」，這句話適用於北美4大雲端服務供應商微軟、谷歌、亞馬遜、Meta，也可用在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、和碩（4938）等台灣企業，而創新板是新創企業的最佳跳板，打破傳統限制，以市值掛牌，特別適合擁有創新技術與高成長潛力的新創公司。

邱德成強調，隨著創新板2.0改革中全面開放投資人資格，預期未來幾年將迎來新創企業掛牌熱潮，重塑台灣資本市場生態，讓更多創新力量浮現。台灣擁有全球領先的半導體與科技供應鏈，以及優秀的人才基礎，結合友善的資本市場環境與新興政策支持，我們有實力成為亞洲新創募資的樞紐，成為亞洲的那斯達克，可望吸引更多國際資金與新創企業來台掛牌，讓台灣在全球資本市場中發光。

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