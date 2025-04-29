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加薪造跳槽？他10年薪水暴增10倍、年薪1300萬 給4個訣竅

2025/04/29 15:29

年薪從130萬變1300萬，34歲就成千萬富翁給上班族4個求職、加薪訣竅。示意圖，（路透）年薪從130萬變1300萬，34歲就成千萬富翁給上班族4個求職、加薪訣竅。示意圖，（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上班族照過來，想要換工作或加薪嗎？在短短10年間，年薪從4萬美元，變40萬美元，如今已是千萬富翁，並創立自己公司的Sora Lee建議，上班族可透過培養可轉化技能、盡可能多地進行面試、確定你的賺錢技能與做真實的自己4個訣竅，讓自己的收入大幅成長。

CNBC報導，曾在Netflix、Meta和TikTok等科技公司任職的Sora Lee，他是如何在短短10年間，年薪從4萬美元（約新台幣130萬），變40萬美元（約新台幣1300萬），之後在2023年創立了Kurated Agency，旨在將韓國美容品牌與美國的創作者和銷售點聯繫起來。

當李還是加州大學柏克萊分校經濟學和政治學本科生時，她並沒有計劃從事科技工作。但她的職業生涯始於1家名為TubeMogul的新創公司，並從那裡繼續從事科技工作。

在短短十多年的時間裡，李不僅磨練了她的商業技能，並利用了她的人脈，讓她的薪水從約4萬美元增長到離開TikTok時的年薪總額40萬美元。

由於堅持不懈地投資，並且每次換工作時都盡量提高自己的薪水，她在2024年成為了百萬美元富翁。

對於職場上的上班族，要如何提高薪水，及轉換工作，他給了4個最佳的建議。

1.培養可轉化技能

李說，很多人問他大學應該主修什麼專業，但你的專業並不如你從課程、早期工作和實習中實際學到的東西重要。

李說，要適應環境，並專注於培養能夠輕鬆轉移到其他公司的技能。

特別是在科技這樣的行業，你在大學裡學到的東西，在你找工作的時候可能會變得相當過時，也有可能你的夢想工作還不存在。

因此，學習新技術，並了解大公司使用的系統，可以幫助您轉向以前可能沒有考慮過的職位。李表示，儘管她沒有擔任過專門從事人工智慧的職位，但由於她在之前的職位中擁有使用這類工具的經驗，因此她可以從事人工智慧工作。

2.盡可能多進行面試

如果您正在探索不同的職業機會，那麼發出數十份求職信，並參加多次面試可能會很累。但李說，參加多家公司的面試，有助於她了解自己在下1份工作中想要什麼。

她說，求職面試與約會非常相似，如果你與潛在的伴侶進行多次約會，其中可能會有好的和壞的體驗，你可以從中學習。

她說，你參加的面試越多，你就會越發現自己對每個職位，的某些方面感到興奮和充滿活力，這可以幫助你縮小搜尋範圍。

3.確定你的賺錢技能

李說，雖然了解自己的擅長和喜歡很重要，但確定哪些技能可以幫助你賺錢也同樣重要。

尤其是在你年輕的時候，除非你很有錢，否則開始學習那些你認為能帶來成功的技能是很重要的。

「追隨你的熱情」是她大學期間收到的最糟糕的建議之一，因這並不一定能幫助他們獲得高薪工作。李指出，弄清楚你擅長什麼，人們願意為之付錢，這比追隨你的熱情重要。

4.做真實的自己

尤其是在面臨拒絕時，人們可能會試圖偽裝某些特質，以通過面試或獲得職位，但李說，真實性是非常寶貴的。

她說：「做真實的自己，不要有任何歉意。」對於仍在努力弄清楚自己是誰的年輕人來說，這可能很困難，但「擁有個人品牌確實很重要」。

李說，內容創作的副業讓她變得更加自在和自信，這有助於她更好地完成全職工作。她進一步指出，在接受Meta和TikTok等公司的面試時，她在社群媒體上的關注度也是一筆寶貴的財富，因為這表明她從技術和創作者兩個角度都了解這些平台。

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