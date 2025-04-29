越跌越買!0050、0056今年以來淨申購雙破千億元。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕受關稅議題影響台股近期震盪加劇，不過，投資人把握長線布局機會、越跌越買！根據統計，元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）今年以來淨申購金額雙雙突破千億元，佔全體台股ETF買盤約6成，為資金低接首選標的。

根據證交所統計今年以來至4月28日，0050、0056淨申購金額分別為1299億元、1050億元，合計總金額達2349億元，占全體台股ETF的59.5%，其中0056規模更逆勢創下新高。

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0050為台灣首檔市值型ETF，由於今年宣布進行費用率優化及分割議案，未來模突破5000億元，經理費率架構就規模逾5000億（不含）至1兆元（含）部分，適用0.08%費率，而執行分割也將大幅降低投資門檻，有利新進投資人加入。

至於0056為台灣首檔高股息ETF，2007年成立以來經歷多次利空事件考驗，仍穩定推進連續配息紀錄至第15年。據元大投信官網顯示，至4月28日0056帳上包含股息收入的可分配收益4.12元、包含資本利得的資本平準金3.01元，以目前配息水準估算，具有支持配息基礎，未來進入台股除息旺季，將再挹注帳上成分股股息收入。

元大投信指出，ETF 具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，帶動資金積極從存個股轉為存ETF。證交所3月定期定額交易戶數前十大中，高達九檔是台股ETF；集保結算所統計至4月25日當周上市櫃投資人數前十大，有檔是台股ETF，顯示投資趨勢持續轉移。

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