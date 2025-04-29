晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

越跌越買！0050、0056今年以來淨申購雙破千億元

2025/04/29 14:37

越跌越買!0050、0056今年以來淨申購雙破千億元。（業者提供）越跌越買!0050、0056今年以來淨申購雙破千億元。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕受關稅議題影響台股近期震盪加劇，不過，投資人把握長線布局機會、越跌越買！根據統計，元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）今年以來淨申購金額雙雙突破千億元，佔全體台股ETF買盤約6成，為資金低接首選標的。

根據證交所統計今年以來至4月28日，0050、0056淨申購金額分別為1299億元、1050億元，合計總金額達2349億元，占全體台股ETF的59.5%，其中0056規模更逆勢創下新高。

0050為台灣首檔市值型ETF，由於今年宣布進行費用率優化及分割議案，未來模突破5000億元，經理費率架構就規模逾5000億（不含）至1兆元（含）部分，適用0.08%費率，而執行分割也將大幅降低投資門檻，有利新進投資人加入。

至於0056為台灣首檔高股息ETF，2007年成立以來經歷多次利空事件考驗，仍穩定推進連續配息紀錄至第15年。據元大投信官網顯示，至4月28日0056帳上包含股息收入的可分配收益4.12元、包含資本利得的資本平準金3.01元，以目前配息水準估算，具有支持配息基礎，未來進入台股除息旺季，將再挹注帳上成分股股息收入。

元大投信指出，ETF 具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，帶動資金積極從存個股轉為存ETF。證交所3月定期定額交易戶數前十大中，高達九檔是台股ETF；集保結算所統計至4月25日當周上市櫃投資人數前十大，有檔是台股ETF，顯示投資趨勢持續轉移。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財