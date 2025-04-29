亞馬遜古柏計畫首批衛星升空 挑戰馬斯克星鏈地位

亞馬遜本週一在美國佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地成功發射首批27顆「古柏計畫」（Project Kuiper）操作型衛星，正式進軍衛星寬頻市場。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕亞馬遜本週一（29）在美國佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地成功發射首批27顆「古柏計畫」（Project Kuiper）操作型衛星，正式進軍衛星寬頻市場，向馬斯克（Elon Musk）的「星鏈」（Starlink）服務發起挑戰。

綜合外媒報導，這批衛星是亞馬遜計畫中3236顆衛星星座的首批，由波音與洛克希德馬丁合資的聯合發射聯盟（ULA）以阿特拉斯五號（Atlas V）火箭送入距地面約450公里的低地球軌道。亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）對古柏計畫的競爭力充滿信心，表示：「市場對網路有著永不滿足的需求，有很多贏家的空間。」他預測星鏈與古柏都將成功。

請繼續往下閱讀...

衛星計畫耗資達100億美元，目標是為全球偏遠地區提供寬頻連接服務，客戶群包括消費者、企業與政府部門。亞馬遜表示，系統將在今年稍晚開始商業服務。不過，亞馬遜面臨明顯的後發劣勢。自2019年以來，星鏈已發射超過8000顆衛星，並在125個國家擁有超過500萬名用戶；相比之下，亞馬遜的衛星部署進度延後逾一年。

投資研究機構莫菲特納森（MoffettNathanson）高級董事總經理莫菲特（Craig Moffett）指出：「亞馬遜要趕上並服務大部分市場還有很長的路要走。」根據美國聯邦通訊委員會（FCC）規定，亞馬遜必須在2026年中期前部署至少一半衛星，即1618顆，分析師預測亞馬遜可能將申請延期。

亞馬遜高層強調，公司在消費產品開發與雲端運算領域的經驗將成為與星鏈競爭的優勢。古柏計畫預計將帶動亞馬遜其他業務成長，包括擴展亞馬遜網路服務（AWS）用戶基礎，並為物流車隊提供網路連接。

而公司財務壓力亦不容小覷。根據雷蒙德詹姆斯（Raymond James）報告，僅第一代系統前期成本即可能高達170億美元，即便部分可透過服務收入抵銷，預估亞馬遜每年仍需投入10億至20億美元。

在消費終端設備方面，亞馬遜已於2023年公布兩款接收器，其中一款大小接近LP唱片，另一款與Kindle電子書閱讀器相仿。亞馬遜計劃量產數千萬台此類設備，每台成本低於400美元。

聯合發射聯盟執行長布魯諾Tory Bruno表示，今年可能還將進行多達五次古柏衛星發射。亞馬遜早於2022年已預訂聯合發射聯盟、法國阿麗亞娜航太Arianespace與貝佐斯自家藍色起源（Blue Origin合計83次火箭發射任務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法