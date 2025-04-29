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劉揚偉：客戶下2代產品AI伺服器 鴻海掌握開發地位

2025/04/29 13:47

鴻海董事長劉揚偉指出，公司在AI伺服器的龐大規模、製造能力、以及垂直整合的優勢，皆能協助客戶搶佔先機。（資料照）鴻海董事長劉揚偉指出，公司在AI伺服器的龐大規模、製造能力、以及垂直整合的優勢，皆能協助客戶搶佔先機。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）將於5月29日在新北土城總部召開年度股東常會，該公司上傳的最新營業報告書中，董事長劉揚偉指出，鴻海在AI伺服器的龐大規模、製造能力、以及垂直整合的優勢，皆能協助客戶搶佔先機，「也確實掌握主要客戶下一代、甚至下下一代的產品開發地位」。

劉揚偉觀察，去年地絲政治緊張、全球經濟復甦緩慢等因素，持續為產業帶來不確定性，不過，全球資通訊產業在人工智慧（AI）的強勁驅動之下，擺脫了多年的停滯態勢。生成式AI 的廣泛應用與高速發展，為產業帶來了前所未有的成長機遇。受惠於AI伺服器市場的爆發式成長，鴻海在此領域與客戶開發多年的技術以及垂直整合終於開花結果。

劉揚偉表示，今年隨著生成式 Al 的應用深化，全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，以提升運算能力。在AI 伺服器、網路設備及儲存系統需求快速增長的市場趨勢下，鴻海的垂直整合能力與供應鏈管理優勢，將幫助公司擴大在AI伺服器及先進散熱解決方案的市場占比，並在瞬息萬變的產業環境中保持領先地位。

劉揚偉強調，鴻海在此領域的策略，除了持續深化繪圖晶片GPU模組與基板的製造優勢外，也積極強化整機組裝與資料中心基礎設施的布局，包辦上游的模組和基板，到下游的伺服器與機櫃的整體設計和製造，此外，公司同時投資邊緣運算與液冷技術，為未來獲利成長提供重要支撐。

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