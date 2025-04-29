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除了中國沒人要買！美國「這產品」訂單無處可去

2025/04/29 15:19

中國上週取消美國豬肉訂單的規模高達1.2萬公噸，創下自2020年以來最大紀錄。圖為放在上海冷藏倉庫的進口美國豬肉。（彭博）中國上週取消美國豬肉訂單的規模高達1.2萬公噸，創下自2020年以來最大紀錄。圖為放在上海冷藏倉庫的進口美國豬肉。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國農業部上週公布的數據顯示，關稅正開始衝擊美國肉類出口，其中中國取消美國豬肉訂單的規模高達1.2萬公噸，創下自2020年以來最大紀錄。美國肉類出口協會（USMEF）副總裁博羅爾 （Erin Borror）表示，這些豬肉產品是專門為中國生產並標示的，難以重新調配至其他市場，而中國對豬內臟等副產品的需求極大，其他市場無法完全取代這個需求。

USMEF指出，由於中國對美國「對等關稅」的報復行動，目前美國豬肉及豬副產品面臨的有效關稅率已達 172%，而美國牛肉及牛副產品的稅率也高達 147%。農業貿易公司Global AgriTrends創辦人、經濟學家斯圖亞特（Brett Stuart）指出對美國豬、牛和家禽產業而言，中國市場在目前關稅結構下，實際上已被關閉。

博羅爾指出，這些出口到中國的美國豬肉產品，是專門為中國生產並標示的，這使得取消訂單後的轉運更加困難，因為這是「不含」萊克多巴胺的產品，再加上包裝袋與箱子上都印有中國標籤，有鑑於這類產品生產成本高、專為中國打造，因此難以重新調配至其他市場。此外，中國有獨特的產品需求，其他市場無法完全取代。

數據顯示，中國是豬內臟等豬副產品的主要買家，博羅爾估計，若失去中國市場，以豬副產品來說，每頭豬將損失約8至10美元（約260至325元新台幣），全年總損失恐達10億美元（約325.55億元新台幣）。

斯圖亞特認為，通常當一個市場需求放緩或關閉，另一個市場會補上來，重新找到平衡，但中國是個例外。因為中國的特殊之處在於他們購買的產品，中國購買豬頸骨、豬頭、豬腳、豬尾巴、豬腸等各種內臟副產品部位，中國實際上是唯一一個接受這些東西的市場，「問題是，出口商現在該怎麼處理這些產品？」

儘管其中有些產品會被退回拿去做飼料處理，但斯圖亞特說，此舉價格遠不如出口到中國所獲得的報價。他指出，這種情況對屠宰業者的利潤打擊最大，這類副產品價格下跌會直接影響它們的利潤。

不過斯圖亞特認為，此事不足以摧毀美國豬肉市場，只是對於屠宰與加工業者的利潤空間來講，會受到壓縮，也可能會產生連鎖效應並反映到活豬價格上。展望未來，斯圖亞特表示，美國豬肉產業有理由保持樂觀，因為近期豬隻期貨價格的上漲，對美國豬肉業者來說，今年將會是相當不錯的一年。

斯圖亞特說：「我們（美國）的豬肉出口還沒到全面崩盤的地步。市場上仍有旺盛需求，美國在生產成本上非常有競爭力，我堅信接下來2到3個月內，會看到一些新的貿易協議。」斯圖亞特同時對於進一步開放越南和菲律賓市場抱持希望，也包括可能與澳洲就其對美國豬肉的烹調要求進行協商。

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