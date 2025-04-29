因應關稅特別條例排入週五院會報告事項 王鴻薇：台電要過比較困難

國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院會24日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，今日在立法院程序委員會排入週五院會報告事項。國民黨團書記長王鴻薇表示，與關稅有關的會支持，無關的要了解如何執行，撥補台電的1000億要過比較快困難。

王鴻薇表示，國民黨團還是會做把關和審查，已經很多委員表示，除了930億之外，很多都跟因應關稅無關，特別是加強防衛韌性，這塊應該要額外去編，大家對此疑慮比較多。照顧弱勢、老屋修繕這些本應在公務預算編列的通通都塞進來，到底要如何執行，也需要了解。

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王鴻薇表示，這4100億就如同國民黨團昨天的態度，只要和因應對等關稅有關的我們都會支持，但沒有相關的就會嚴審，包含撥補台電的1000億，「台電要過比較快困難」，主要看5月17號核三是否除役的問題，政府是否能在517之前能夠有一些轉圜，對核能政策有一些檢討，否則撥補台電只是無底洞而已。

王鴻薇說，國民黨團在年初刪掉台電撥補1000億，如果現在又給他這1000億，那到底國民黨團的立場是什麼呢？國民黨團會凝聚大家的共識。

對於解凍案是否順利付委，王鴻薇說，會，只要簡單的、提出報告的都會在最快時間解凍，也就是快速通關；提出專案報告的會尊重各委員會召委和委員，如果他們覺得要來排專案報告才能給予解凍，國民黨團都會充分尊重。

王鴻薇表示，有設條件的解凍案，若涉及到政策性的部分，會提出來再做一些討論，看要怎麼處理，會在跟委員會召委和委員討論。

此外，針對院會解凍的金額較大的案子，王鴻薇表示，只要報告送到院會就可以解凍的，就讓它解凍，這部分會跟議事處討論，會做出「快速通關區」，也就是沒什麼爭議性的解凍案，就會讓它快速解凍。

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