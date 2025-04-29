晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

興農高球場為台積電建廠將熄燈 會員再抗議

2025/04/29 13:33

不滿興農球證買回的價格太低，100多位興農高爾夫球場會員，今天前往球場抗議，要求確保擊球權益。（記者陳建志攝）不滿興農球證買回的價格太低，100多位興農高爾夫球場會員，今天前往球場抗議，要求確保擊球權益。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕中科擴建二期計畫用地89.75公頃（包含興農球場68公頃）土地取得法定程序已全部完成並移轉為國有，興農公司並已公告球場將於4月30日結束營運，不過補償會員球證的條件不被會員接受，今天上午100多位會員權益促進會的成員到球場，除了告別球場、表達不捨，也高喊「違反誠信，抗議」，要求興農必須依照契約保障擊球權益，除提告也將抗爭到底，並前往中科管理局遞交陳情書表達訴求。

興農公司台中高爾夫球場即將在4月30日結束營業，會員今天到場表達不捨，並抗議補償方案無法接受。（記者陳建志攝）興農公司台中高爾夫球場即將在4月30日結束營業，會員今天到場表達不捨，並抗議補償方案無法接受。（記者陳建志攝）

中科二期徵收興農台中高爾夫球場，興農育樂公司上月20日由律師與會員代表召開協調會，興農提出球場會員證按最近3年的實際成交價，依照記名、無記名等6種會員證種類，以49萬至78.9萬不等的金額，給予先行受讓購回，並成立專案信託方式處理會員證購回，不過此方案不被促進會接受。

興農球場會員權益促進會長陳永豐，今天再度率領100多位會員前往球場，除對於球場即將關門表達不捨，也對興農處理方式表達不滿，強調此球場1988年由政府核准設立，現在沒有經過會員同意，也沒有合理賠償就變更為工業用地，而自己10多年前以93萬買到球證，現在興農只願意賠償約70萬，但鄰近的球場球證都賣到2、300萬，叫大家如何接受？

陳永豐表示，因為大家都希望繼續打球、運動，目前補償的金額不要說台中27洞高爾夫球場的打球球證，就連18洞都買不起，因此希望興農依照契約保障會員擊球權益，提供附近一個可以打球的地方，否則一定抗爭到底，也已經提告爭取會員的權益。

中科管理局表示，之前在與興農協議價購土地的過程中，已盡最大努力替會員爭取權益，最後興農公司也同意成立信託基金專戶，專款專用於球證補償費用。興農3月20日提出的補償方案，經與會員三度會商，目前獲知約有1000位會員（約占會員數60%）同意興農所提方案，不過仍有部分會員不滿意。

中科管理局指出，本案已提起民事訴訟，雙方理應依據法律訴訟程序，提供佐證資料給法院，盡力爭取有利己方的判決；而中科也會配合法院，提供必要的資料，協助法院審理。重申擴建二期將依據計畫期程，進行相關後續作業，必要時將執行公權力，讓廠商順利建廠，以確保這項國家重大經濟建設順利進行，維持台灣科技產業優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財