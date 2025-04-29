興農高球場為台積電建廠將熄燈 會員再抗議

不滿興農球證買回的價格太低，100多位興農高爾夫球場會員，今天前往球場抗議，要求確保擊球權益。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕中科擴建二期計畫用地89.75公頃（包含興農球場68公頃）土地取得法定程序已全部完成並移轉為國有，興農公司並已公告球場將於4月30日結束營運，不過補償會員球證的條件不被會員接受，今天上午100多位會員權益促進會的成員到球場，除了告別球場、表達不捨，也高喊「違反誠信，抗議」，要求興農必須依照契約保障擊球權益，除提告也將抗爭到底，並前往中科管理局遞交陳情書表達訴求。

興農公司台中高爾夫球場即將在4月30日結束營業，會員今天到場表達不捨，並抗議補償方案無法接受。（記者陳建志攝）

中科二期徵收興農台中高爾夫球場，興農育樂公司上月20日由律師與會員代表召開協調會，興農提出球場會員證按最近3年的實際成交價，依照記名、無記名等6種會員證種類，以49萬至78.9萬不等的金額，給予先行受讓購回，並成立專案信託方式處理會員證購回，不過此方案不被促進會接受。

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興農球場會員權益促進會長陳永豐，今天再度率領100多位會員前往球場，除對於球場即將關門表達不捨，也對興農處理方式表達不滿，強調此球場1988年由政府核准設立，現在沒有經過會員同意，也沒有合理賠償就變更為工業用地，而自己10多年前以93萬買到球證，現在興農只願意賠償約70萬，但鄰近的球場球證都賣到2、300萬，叫大家如何接受？

陳永豐表示，因為大家都希望繼續打球、運動，目前補償的金額不要說台中27洞高爾夫球場的打球球證，就連18洞都買不起，因此希望興農依照契約保障會員擊球權益，提供附近一個可以打球的地方，否則一定抗爭到底，也已經提告爭取會員的權益。

中科管理局表示，之前在與興農協議價購土地的過程中，已盡最大努力替會員爭取權益，最後興農公司也同意成立信託基金專戶，專款專用於球證補償費用。興農3月20日提出的補償方案，經與會員三度會商，目前獲知約有1000位會員（約占會員數60%）同意興農所提方案，不過仍有部分會員不滿意。

中科管理局指出，本案已提起民事訴訟，雙方理應依據法律訴訟程序，提供佐證資料給法院，盡力爭取有利己方的判決；而中科也會配合法院，提供必要的資料，協助法院審理。重申擴建二期將依據計畫期程，進行相關後續作業，必要時將執行公權力，讓廠商順利建廠，以確保這項國家重大經濟建設順利進行，維持台灣科技產業優勢。

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