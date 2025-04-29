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美元最長牛市已結束！德銀揭轉折點及必貶理由

2025/04/29 13:01

德銀表示，隨著「美國例外論」瓦解，如果在沒有美元貶值的情況下，未來這種融資可能會變得更加困難。（路透）德銀表示，隨著「美國例外論」瓦解，如果在沒有美元貶值的情況下，未來這種融資可能會變得更加困難。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元從2010年歐元區債務危機後，所開啟史上最長的1輪牛市，在近幾週結束了，德銀分析，自從1970年代早期布列敦森林制度崩潰以來，美元經歷了數輪牛市和熊市，而轉折點往往與重大事件相吻合，而此次牛市結束轉折點則是川普關政稅政，及國際上對投資美國吸引力看法發生巨變。

隨著「美國例外論」瓦解，如果在沒有美元貶值的情況下，未來這種融資可能會變得更加困難。

外媒報導，70年代早期布列敦森林制度崩潰後，一直到70年代末，隨著沃克領導的聯準會出手，美元熊市才結束，並在1985年的廣場協議則標誌著美元達到該輪牛市的峰值。

隨後美元進入一段長期熊市，直到1994年至1995年聯準會激進升息，這段熊市才觸底。

之後，受益於美國經濟成長和股市的強勁表現，以及90年代末的亞洲危機，美元這輪牛市，持續到網路泡沫破滅後，利率被大幅下調。

從2000年開始，美元的新1輪熊市啟動，直到2010年左右歐元區債務危機爆發熊市結束。

隨後美元開啟了史上最長1輪的牛市，一直到最近幾週結束。

德銀表示，不難看出最近幾週美元發生了什麼變化，背後的重大事件包括1個世紀以來最大的貿易政策轉變，可能是德國自二戰以來規模最大的財政刺激，以及國際上對投資美國吸引力的看法也發生了巨變。

德銀認為，美國的雙赤字已經存在很長一段時間，但「美國例外論」使得這些赤字能夠輕鬆獲得融資。隨著「美國例外論」瓦解，如果在沒有美元貶值的情況下，未來這種融資可能會變得更加困難。

德銀外匯策略師預測，到2027年底，歐元兌美元匯率將接近1.30，日圓兌美元將達到114，英鎊兌美元將達到1.45。

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