拉貨潮消退，太陽能供應鏈價格暴跌。（擷取自InfoLink報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到中國太陽能搶裝潮逐漸消退，太陽能供應鏈近期價格暴跌，部分價格甚至再度出現去年最低價，根據InfoLink最新報告顯示，光是N型電池片週跌幅最高來到5%，預估報價還會持續下跌。

InfoLink指出，隨著中國4月底、5月底的搶裝潮陸續到期，整體太陽能供應鏈價格直直落，從矽料（poly）、矽晶圓（wafer）、電池、模組等價格持續下滑。在矽料方面，中國受近期市況影響，報價約下探1元人民幣左右，但由於下游客戶尚有1-1.5個月的存貨，因此尚無成交。

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至於N型矽片方面，183N的主流成交價落在每片1.15元人民幣，小廠已出現每片 1.1 元人民幣的低價成交，價格進一步鬆動，預期後續成交價格仍有下行空間；同樣的，N型電池片也下跌，近期價格不斷貼近成本線，部分廠商甚至確定5月減產，總體來看，預期當前價格走勢最快得在5月供需失衡緩解後才有望修復。

而太陽能模組價格也快速下探，InfoLink表示，價格已開始快速滑落，小型分銷商不堪先前囤貨，部分轉趨低價銷售的情勢，部分大廠帶頭殺價，市場價格再度開始競爭。

台廠太陽能業者對此也坦承，中國430與531的搶裝潮逐漸退卻，供應鏈報價在短暫的急衝後，近期開始出現暴跌，部份價格已出現去年最低水平；泓德能源日前也表態，東南亞太陽能模組報價有「不錯的議價空間」，在當地蓋太陽能電廠更為有利。

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