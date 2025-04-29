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焦點股》德微：庫藏股發酵 股價連5漲

2025/04/29 11:59

德微董事會本月10日決議實施庫藏股，為維護公司信用及股東權益，自4月11日至6月9日預計買回3000張。（資料照）德微董事會本月10日決議實施庫藏股，為維護公司信用及股東權益，自4月11日至6月9日預計買回3000張。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕分離式元件供應商德微（3675）董事會本月10日決議實施庫藏股，為維護公司信用及股東權益，自4月11日至6月9日預計買回3000張，買回區間價格為110元至182元，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，帶動德微股價連5漲，今日截至上午11時14分暫報169元，漲幅8.33%。

德微昨日深夜公布2025年首季每股盈餘（EPS）1.35元，季減29.6%、年減29.6%，觀察德微去年股本5.02億元，在營運規模擴張之下，今年股本達到5.47億元，因此營運成果受到稀釋。不過，管理層已鎖定高速成長的保護元件市場，目標未來3年業績翻倍成長。

法人預期，在PC產業的因應美國關稅加緊備貨之下，德微功率半導體出貨表現可望迎來大幅成長。同時，公司同步持續積極尋找車用、工控以外高速成長的產業領域，包括智慧穿戴（眼鏡、耳機）、無人機、協作機器人等，鎖定靜電保護元件（ESD）、瞬態電壓抑制器（TVS）商機。

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