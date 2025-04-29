「台電是國家的台電！」 吳思瑤：撥補台電穩定電價是產業界心聲

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨翻攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院提出規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。針對藍白立委對於納入撥補台電1千億元有疑慮，立法院民進黨團幹事長吳思瑤強調，「台電是國家的台電，台電不是民進黨的台電。」她說，撥補台電、穩定電價是產業界的共同心聲，盼藍白理性對話後全力支持。

吳思瑤表示，社會期待台電能夠穩定供電，並強化電網韌性，這段時間總統賴清德、行政院長卓榮泰積極走訪各地基層和大家交換意見，確實收攏各界、業界的意見，大家一致支持、也期待可以透過政府對台電的預算撥補，進而不用調整電價。藍白過去要求不要調漲電價，現在政府努力在做，為何反而持反對立場。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤強調，整個特別條例乃至未來的4100億預算，不只是針對眼前的美國關稅衝擊，這是政府籌備已久，要善用歲計剩餘，把經濟發展紅利全民共享的長時間規劃，對於國家長程的社會、經濟及國家安全都是all in one的設計，希望顧民生、穩定物價。請藍白理性對話後全力支持。

對於在野黨質疑政府能源政策錯誤。吳思瑤重申，「台電是國家的台電，不是民進黨的台電。」但這一年多來，只要提到台電的各項政策作為，藍白委員就膝反射反應，完全導向能源政策、扯到核能，把台電營運健全和台灣的用電穩定、電網韌性，直接和恢復核電打上等號，應當一碼歸一碼。

吳思瑤說，近年來因為國際原物料調漲、俄烏戰爭的影響，世界各國都面對全球性的衝擊，必須針對電力政策進行相關調整，不管是調整電價以反映成本等，所以這不是台灣單一社會的能源政策錯誤與否，希望藍白委員能更掌握國際趨勢，也不要動輒把台電相關議題，輕易的、貿然的和恢復核能劃上等號。

吳思瑤強調，如果這樣的一個前提式的設想，而且是一個作假的前提，不完全、不正確的前提，這無助於未來很多政策的討論。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法