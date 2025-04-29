焦點股》和椿：買盤士氣大振 漲停鎖死

和椿攜手新光人壽保險股份有限公司、新壽公寓大廈管理維護股份有限公司，打造融合科技與永續的智慧城市應用場域。（和椿提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕機器人概念股和椿（6215）受惠於自動化零組件與相關設備需求增溫，激勵買盤士氣大振，股價於今日上午10時57分漲停鎖死，暫報87元，成交量超過1.5萬張，尚有386張漲停委買單尚未成交。

和椿推廣旗下機器人服務有成，為實踐企業永續發展（ESG）理念，攜手新光人壽保險股份有限公司、新壽公寓大廈管理維護股份有限公司，打造融合科技與永續的智慧城市應用場域。透過清潔、配送、導覽與服務型 AI 機器人導入實際建築與住宅空間，實現低碳、高效、便捷的未來生活樣貌。

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目前，新光旗下新光人壽保險摩天大樓、新光信義A12大樓、新光松山金融大樓、新光人壽新板金融大樓、新光人壽內湖亞太經貿大樓等5棟指標性建築，已啟用和椿科技 CC1 清潔機器人，用以提升日常維運效率與環境品質，並整合電梯控制系統，實現跨樓層自主清潔作業。

和椿表示，CC1智慧清潔機器人每天可清潔超過2500坪空間，相當於近2位清潔人員的工作效率，機器人搭載智慧排程與環境感測技術，每月省下4成用水量，與1位清潔人員的月碳排相比減少約95%。公司未來將持續與新光人壽深化合作，擴大AI機器人在不動產與城市空間的應用，打造智慧、低碳且高品質的永續生活環境。

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