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焦點股》揚智：攜手大宇資跨足資安 一度漲停

2025/04/29 10:22

揚智昨日召開重訊，大宇資參與揚智私募，雙方合作進軍資安市場。（記者卓怡君翻攝）揚智昨日召開重訊，大宇資參與揚智私募，雙方合作進軍資安市場。（記者卓怡君翻攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠揚智（3041）昨日召開重大訊息說明會，決議辦理私募股由大宇資（6111）全資子公司宇全智聯全數認購，認購完成後，宇全智聯將持有揚智16.51%股權，強化內容、娛樂，並積極跨足資安領域。

揚智今日股價帶量攻擊，一度攻上漲停，截至9:50左右，揚智股價大漲6.86%，暫報28.8元，成交量約逾8600張。

揚智表示，公司長期深耕機上盒與數位家庭應用晶片設計市場，服務全球逾5億家庭用戶，此次與大宇資合作，將整合IC設計、多元內容與娛樂科技軟硬整合實力，拓展跨域應用場景，大宇資旗下子公司安瑞長期專注資安解決方案，擁有北美、印度、非洲資安領域實績，未來將結合揚智在ASIC技術優勢，共同開發高效能可彈性客製企業資安晶片與整合平台，一同進軍全球企業資安市場，雙方透過此次合作，建立內容加終端加AI晶片，以及加資安的創新布局，實現從家庭娛樂到企業應用雙軸擴展，構築跨產業與跨場景的AI資安新生態。

揚智預估，近來雖有關稅不確定因素干擾，造成部分客戶延後出貨，但出貨動能仍健康，第二季營運有望優於上季，對今年全年表現抱持樂觀態度。

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