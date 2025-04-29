如何與川普談判？WSJ曝華爾街這家巨頭成日法等多國求助對象

華爾街日報報道，川普關稅擾動全球經濟，南非、法國、沙烏地阿拉伯和日本等國家均向高盛進行了諮詢，試圖了解如何與川普政府談判。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普在全球發動貿易戰，世界各國紛紛轉向華爾街銀行尋求如何應對美國貿易政策的建議，而高盛成為日本、法國等多國政府的貿易「顧問」，提供了從修改法律到政治讓步的建議。

根據華爾街日報報道，川普關稅擾動全球經濟，南非、法國、沙烏地阿拉伯和日本等國家均向高盛進行了諮詢，試圖了解如何與川普政府談判。

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知情人士透露，高盛的銀行家們稱，與川普政府的談判可能受到與貿易無關的問題影響，並可能需要對白宮做出政治或象徵性讓步。

報導稱，這凸顯了川普貿易政策的獨特性，不僅關乎數位和關稅，更涉及政治情緒和個人喜好。

知情人士進一步透露，日本諮詢了高盛如何應對川普指控其稅收制度實際上補貼出口，不利於美國製造商的問題。在與高盛的會談中，日本政府對僅僅為取悅美國政府而改變其稅收政策表示懷疑。

華爾街最大的銀行為企業客戶提供各種商業諮詢，包括併購、IPO和重組等。他們也定期為外國政府提供指導，報導指出，隨著川普重返白宮，這些會談變得更為迫切。

不過，白宮發言人Kush Desai表示，希望與美國達成協議的貿易夥伴必須減少關稅和非貨幣壁壘，任何來自政府外部的其他建議都應被視為純粹的猜測。

另高盛的建議也未必有效，華爾街日報在報道中特別提到了南非，稱今年早些時候，南非意識到美國的關稅即將到來，因此轉向高盛尋求如何安撫川普總統。

知情人士透露，自2月下旬以來，包括總統Cyril Ramaphosa在內的南非領導人與高盛就貿易和改善與美國關係進行了多次會談。高盛給南非總統的1條建議是，考慮修改1項法律，即使只是略微修改，該法律要求黑人擁有一些公司的所有權，以及另1項允許政府從土地所有者那裡徵用財產以解決種族差異的法律。

這項於今年1月由總統簽署的土地徵用法引起了特斯拉CEO馬斯克（南非裔）的憤怒，他稱其為"種族主義"，川普則稱其為"人權侵犯"。

高盛表示，一切都取決於川普的感受，不過，Ramaphosa的發言人表示，高盛的建議不會得到政府的青睞，因為政府致力於尋求糾正種族隔離過去不平衡的轉型。

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