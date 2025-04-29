核電5月歸零 卓榮泰：發電量足以支撐國內所有產業及AI發展

行政院長卓榮泰29日赴立法院進行施政報告並備質詢。（記者羅沛德攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕核三廠2號機將於5月除役，台灣正式邁入非核家園，外界憂心核電歸零後，民生電價長期是否撐不住，若以2025年非核家園目標及能源配比來看，未來是否會以火力發電補足能源缺口，長期是否增加成本及犧牲國人健康。對此，行政院長卓泰表示，在今年甚至2030、2032年以前，發電量就足以支撐國內所有產業，以及因應AI高科技發展所需要的發電量，請國人能夠安心。

卓榮泰指出，目前發電的備轉容量率還有15％以上，且根據經濟部、台電估算，5月17日核三廠2號機除役之後，減少的備轉容量率大約是3%左右。根據今年整年的尖峰用電評估，還可以維持在白天10％、夜間7％的備載容量率，換句話說，這都是在安全的狀況。

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卓榮泰表示，今年還會有高雄興達、森霸電廠及大潭電廠會陸續有新機組加入發電，供電量足以彌補核三廠2號機所除役的發電量，供電是無虞的。

卓榮泰強調，政府會持續依照總統揭示的，進行二次能源轉型，繼續發展多元綠能，透過深度節能、科技儲能，加強安全電網韌性，在今年甚至2030、2032年以前，發電量就足以支撐國內所有產業及因應AI高科技發展所需要的發電量，請國人能夠安心。

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