全球最大主權基金示警：經濟走向分裂是全球市場最大風險

全球最大主權財富基金挪威央行投資管理公司（NBIM）執行長坦根（Nicolai Tangen）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕挪威主權財富基金執行長表示，全球經濟似乎正在走向分裂，導致經濟成長放緩和通膨上升，構成目前市場所面臨的最大風險。

《路透》報導，全球最大主權財富基金挪威央行投資管理公司（NBIM）執行長坦根（Nicolai Tangen）受訪時被問到當今金融市場面臨的最大風險時，坦根表示，風險在於「脫鉤」，並提到該主權基金預測的情況之一是全球經濟分裂。

請繼續往下閱讀...

坦根指出，這種世界脫鉤的局面「非常糟糕」，現在的情況是熱戰、冷戰、貿易戰、科技戰同時出現，超級大國之間摩擦重重。這會導致經濟成長放緩、通膨壓力上升、不確定性增加。被問到現在是否處於這種情況時，坦根坦言確實如此。

在挪威主權基金的壓力測試情境中，「分裂的世界」可能導致該基金損失高達3分之1的價值。但坦根也提一個矛盾的現象，過去幾週市場經歷了很大的波動，但與去年同期相比卻持平。

坦根表示，市場從今年以來，沒有出現變化，目前還不清楚這樣的情況將持續多久，而現在企業似乎也不太願意給予前景展望，愈來愈多的公司在公佈財報數據時，不再給出預測。

在當前的環境下，能夠應對得最好的公司是那些能夠抵禦價格壓力的公司，不是因為他們能夠提高價格而不受財務打擊，就是因為他們擁有靈活的供應鏈。

挪威主權財富基金管理1.8兆美元（約新台幣58.2兆元）資產，是同類基金當中規模最大，也是全球最大的投資者之一，平均擁有全球所有上市股票的1.5％，涉及全球約9000家公司，同時也投資債券、房地產和再生能源資產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法