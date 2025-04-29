擺脫中資背景！倍耐力董事會終止中化集團控制權

義大利輪胎大廠倍耐力近日做出重大決定，剝奪了中國國企中化集團對該公司的控制權。（路透資料照）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利輪胎大廠倍耐力（Pirelli）近日做出重大決定，剝奪了中國國企「中化集團」（Sinochem）對該公司的控制權。

據《彭博》報導，倍耐力董事會在接到監管要求後，做出了將中化治理權降級的決定。倍耐力28日發布聲明，5名中方董事反對該決議，包括中化總經理兼倍耐力董事會主席焦健，1人投了棄權票。該公司董事會共有15名董事。

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中化持有倍耐力約37%股份。失去控制地位不會迫使中化集團出售持股，但將讓倍耐力在財務上與中化拉開距離。

2023年義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的內閣動用否決權，限制中化取得倍耐力輪胎感測器技術資訊的權限，理由是這些數據可能具有戰略意義。此後，中化遭到當局審查，調查是否違反中國在義大利戰略資產影響力的相關限制。

因應川普的貿易政策及其對進口汽車的關稅威脅，倍耐力尋求擴大美國產線，美國占其全球營收的四分之一。但消息人士透露，倍耐力近期與美方的擴產討論遭遇阻礙，最大股東是中國國企被認為是主要原因。

總部位於米蘭的倍耐力成立於1870年代，客戶包括法拉利（Ferrari）、麥拉倫（McLaren）、賓利（Bentley）等知名豪車製造商，約80%的銷售額來自高端輪胎市場。

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