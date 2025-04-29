美中貿易戰陰霾罩頂！國際油價同步走跌

國際油價週一（28日）收跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美中貿易戰引發的經濟擔憂，對需求產生壓力，國際油價週一（28日）收跌。

美國西德州中級原油期貨收每桶62.05美元，下跌97美分，跌幅1.54%。

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布蘭特原油期貨收每桶65.86美元，下跌1.01美元，跌幅1.51%。

PVM經紀公司的分析師埃文斯（John Evans）表示，美中貿易戰主導了投資者情緒，成為推動油價波動的關鍵因素，其影響甚至壓過了美伊核談判以及OPEC+內部的分歧。

Tradition Energy市場研究部主管坎寧安（Gary Cunningham）表示，美中會談呈現這種觀望態度，讓市場情緒非常沮喪，如果談判失敗，中國對石油的需求可能會下降。

由於美國總統川普與中國方面釋放出互相矛盾的訊息，市場情緒動盪不安，無法確定雙方在降溫貿易戰方面取得了多少進展。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於週日也沒有支持川普聲稱「美中談判正在進行中」的說法。此前，中國也否認雙方正在進行任何談判。

Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）表示，市場上越來越多人擔心未來24到48小時內情勢會怎麼發展？「我們要轟炸伊朗嗎？中國會購買更多原油嗎？」

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