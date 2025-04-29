產業抗議有效！美商務部長：川普將減少汽車關稅的影響

美國商務部長表示，川普政府將於週二（29日）採取行動，減輕汽車關稅的影響。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，川普政府將於週二（29日）採取行動，減輕汽車關稅的影響，包括減少對美國國產汽車所使用外國零件徵收的部份關稅，並避免對外國產汽車徵收的關稅，疊加在其他汽車關稅之上。

《路透》報導，盧特尼克在白宮的聲明中表示，美國總統川普（Donald Trump）正在與國內汽車製造商和偉大的美國勞工建立「重要的夥伴關係」。這項協議是總統貿易政策的重大勝利，獎勵了在國內生產的企業，同時也為那些承諾在美國投資和擴大國內生產的製造商提供發展平台。

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汽車製造商週一（28日）稍早表示，他們預計川普將在訪問密西根州之前宣佈減免汽車關稅。密西根州是底特律3大汽車製造商和1000多家主要汽車供應商的所在地。川普先前計劃在晚在5月3日對汽車零件徵收25％的關稅，美國汽車業團體上週呼籲川普不要對進口汽車零件徵關稅，並警告，這將導致汽車銷量下滑、推高價格。

產業組織在信中表示，汽車零件關稅將擾亂全球汽車供應鏈，並引發骨牌效應，導致消費者汽車價格上漲、經銷商汽車銷量下降，並使汽車維修和保養變得更加昂貴且難以預測。

信中提到，大多數汽車供應商沒有能力應對突如其來關稅帶來的供應中斷，許多供應商已陷入困境，將面臨停產、裁員和破產的局面。信中也指出，只要一家供應商出現問題，就足以導致汽車製造商的生產線關閉。

這封信由通用汽車（General Motors）、豐田（Toyota）、福斯（Volkswagen）、現代（Hyundai）以及其他公司的代表團體所撰寫，已發送給美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、財政部長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克。

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