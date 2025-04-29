貝森特：緩和貿易緊張局勢取決於中國

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一（28日）將達成貿易協議的責任歸咎於中國，並稱，應該由中國採取行動緩和貿易戰。

貝森特接受《CNBC》節目「Squawk Box」採訪時表示，自己認為貿易戰是否緩和貿易站取決於中國，因為中國向美出售的商品是美國向中國出售商品的5倍，因此這些120％或是145％的關稅不可持續。

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美國總統川普（Donald Trump）在4月2日宣佈對全球商品徵收關稅，市場對於關稅的走向感到緊張。短短1週，川普再次宣佈，暫緩多數對等關稅90天的時間，僅維持10％的基準關稅，但中國不在暫緩的國家名單內，且雙方緊張局勢逐步升溫。

川普上週表示，他在華府會見了中國官員，與他們討論了貿易問題。然而其他報導指出，中國官員訪美是前往參加世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（IMF）的會議。中方則一再發表聲明，否認正在與美國就解決關稅戰進行談判。

貝森特表示，美國目前在眾多談判中取得了進展，並點名印度是未來幾天可能與美國達成協議的15至18個「重要貿易關係」之一。許多國家已提出一些非常好的建議，華府正在對此進行評估。

除了對中國、其他亞洲國家局勢的評估之外，貝森特提到，自貿易緊張局勢開始以來，歐洲國家可能對歐元兌美元的強勢感到「恐慌」。今年以來，歐元兌美元匯率已漲近10％，1月初，歐元兌美元匯率甚至一度接近平價。貝森特預估，將會看到歐洲央行開始降息，試圖讓歐元回落，因為歐洲人不希望歐元強勢，「我們奉行的是強勢美元政策」。

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