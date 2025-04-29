美關稅下Temu新增「進口費」 大量商品價格翻倍賣

美國關稅下，中國電商Temu新增「進口費」，多數商品的價格來到原本的2倍以上。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了應對美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策，中國電商Temu新增「進口費」，費用的比例在130％至150％不等，使得多數商品的價格來到原本的2倍以上。

《CNBC》報導，在上週五（25日）價格上漲生效後，週末Temu平台開始出現新增的「進口費」，這一費用甚至超過單一產品的價格，讓普通訂單價格翻倍。Temu在網站上公告，進口到美國的商品可能需要繳納進口費用，這些費用涵蓋所有與海關相關的流程和成本，包括代消費者向海關當局的進口費用。列出的金額可能不代表實際支付給海關當局的金額。

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分析顯示，Temu平台一件售價18.47美元的夏裝（約新台幣600元），加上26.21美元（約新台幣850元）的進口費後，價格將達44.68美元（約新台幣1450元），進口附加費達142％；一件售價12.44美元（約新台幣400元）的兒童泳衣，如果加上18.68美元（約新台幣600元）的進口費，則需花費消費者31.12美元（約新台幣1000元），費用高達150％；一台售價16.93美元（約新台幣550元）的手持式吸塵器，加上21.68美元（約新台幣700元）的進口費，價格來到40.11美元（約新台幣1300元），漲價幅度約137％。

針對報導，Temu的代表沒有立即回應置評。

同樣來自中國的競爭對手希音（Shein）也提高了網站上的價格，但並未徵收進口費。該平台在結帳頁面新增一項通知，上面寫著「關稅已包含在您支付的價格中，您無須在運送時支付額外費用」。

Temu和Shein在本（4）月稍早曾警告，在川普對眾多中國進口商品徵收145％的關稅，並誓言於5月2日終止「小額豁免」（de minimis）制度的情況下，這兩大電商將漲價。小額豁免制度允許價值低於800美元（約新台幣2.6萬元）的包裹免稅進入美國，這項被認為是「漏洞」的制度在很大程度上幫助Temu和Shein加速在美國的發展。

Temu是中國電子商務巨頭拼多多在2022年推出的平台，上線以來透過在網路大量投放廣告，宣稱用戶可以像「億萬富豪一樣購物」，在美國的人氣飆升。儘管運輸時間可能很長，但消費者還是蜂擁而至，因為服飾、電子產品和家居用品的最低價格，使得額外的等待值得。

在關稅衝擊之前，Temu讓那些資金緊張的消費者可以用較低的價格購買新衣服或家居裝飾等物品。現在，Temu許多產品的價格將與亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）等美國競爭對手更加一致，但仍可能需要一週以上的時間，商品才能抵達消費者手中。

自從川普宣佈全面徵收關稅以來，Temu大幅削減在美國的線上廣告支出。Sensor Tower數據顯示，Temu在蘋果（Apple）應用程式商店的排名此前一直位居前10名，但關稅後已跌至第73名；Shein目前排名第54名，低於上個月的第15名。

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