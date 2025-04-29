黃金底部信號出現了？逢低買盤撐場、金價逆轉下跌趨勢

黃金價格週一 （28 日） 逆轉上漲。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於逢低買盤出現，黃金價格週一 （28 日） 逆轉上漲，終場小幅收高，市場焦點則集中在美中貿易進展與一連串經濟數據上。

現貨黃金上漲 0.5%，至每盎司 3,335.30 美元，盤中一度下跌 1.8%。6 月交割的美國黃金期貨價格上漲 1.5%，收每盎司 3347.7 美元。

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道明證券大宗商品策略師加利（Daniel Ghali）表示：「拋售疲軟的初步跡象開始出現，目前黃金的下行風險極為有限。」他認為，西方投資人，特別是主動交易者或宏觀基金，在這波黃金漲勢中基本上配置嚴重不足，結果就是拋售壓力有限，金價正逐步上揚以反映這種情況。

黃金作為傳統的政治與金融不穩定性對沖資產，因不確定性升高，上週創下每盎司3500.05美元的歷史新高。

美國總統川普表示與中國的談判已取得進展，不過，中國卻否認正在進行貿易談判，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日的言論，也未能支持川普關於關稅談判正在進行的說法。

City Index與FOREX.com市場分析師拉扎克札達（Fawad Razaqzada）指出：「除非我們看到高點明顯變低、低點也更低，以及堅固的貿易協議出爐，而不是川普政府的更多政治放話，否則黃金創下新高的可能性不能被排除。」

根據路透社調查，多數經濟學家認為，全球經濟今年陷入衰退的風險偏高。

本週即將公布的數據包括週二的美國職位空缺報告、週三的個人消費支出（PCE）數據，以及週五的非農就業報告。市場參與者將密切關注這些數據，以評估最新一輪關稅對美國經濟的影響。

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