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馬斯克DOGE出成效了！美財部Q2借款預估剔除債務上限 比2月預期低530億美元

2025/04/29 14:04

財政部表示，如果不考慮季初現金餘額因素，第2季借款預估實際上比2月預期低530億美元。（歐新社）財政部表示，如果不考慮季初現金餘額因素，第2季借款預估實際上比2月預期低530億美元。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克DOGE出成效了！美國財政部週一（28日）公佈的預估第2季淨借款額比2月預期的高出3910億美元，原因是美國國會至今尚未提高聯邦債務上限，第2季初的初始現金儲備遠低於先前預期，不過，財政部表示，如果不考慮季初現金餘額因素，第2季借款預估實際上比2月預期低530億美元，有分析認為，這是因為DOGE確實在發揮作用，讓財務狀況改善、融資需求下降。

外媒報導，美國財政部目前預計，4月至6月期間的淨借款將達到5140億美元，高於今年2月預測的1230億美元。依照慣例，財政部先前在做出預測時假定債務上限問題會被解決（即提高或暫停），但美國國會至今仍在就此議題進行磋商。

此次借款預估比2025年2月宣佈高出3910億美元，主要是因為本季初現金餘額更低、預計淨現金流入減少，部分被量化緊縮（即國債贖回減少）帶來的600億美元緩解了壓力。

不過，財政部稱，如果不考慮季初現金餘額因素，第2季借款預估實際上比2月預期低530億美元。

財經部落客Zerohedge分析稱，這表明馬斯克領導的政府效率部「DOGE」確實在發揮作用，財政狀況有所改善，美國的融資需求實際上正在下降。總收入略高於去年同期水平，支出接近歷史區間的低端。但長期來看，這種改善幅度仍不足以產生顯著影響。

另對於7月至9月的第3季度，美國財政部預計淨借款將達到5540億美元，前提仍是假設季度末現金餘額為8500億美元，並假定債務上限問題能夠解決。

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