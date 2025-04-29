文組苦哈哈！「最低薪」大學科系出爐

獲得大學學歷對未來的收入有所幫助，不過這在很大程度上，取決於大學念了什麼科系。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕獲得大學學歷對未來的收入有所幫助，不過這在很大程度上，取決於大學念了什麼科系，特別是當你主修文組時。根據美國紐約聯準銀行最新資料，主修教育、社會工作或藝術的畢業生，在畢業5年內的收入中位數，通常是所有科系中最低的。

《CNBC》報導，這些薪資數據是基於2023年美國勞工統計局的最新數據，發現上述科系畢業生的薪資，遠低於2023年全美國薪資中位數4萬8060美元（約157.2萬元新台幣）。

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工程科系的畢業生在職涯初期薪資可高達8萬美元（約261.7萬元新台幣）以上，但許多文科及教育科系畢業生的起薪則接近4萬美元（約130.8萬元新台幣）。整體來看，所有科系的薪資中位數約為5萬美元（約163.6萬元新台幣）。

薪資最低的主修多為文組或教育領域。22至27歲的全職工作者中，以主修外語（Foreign language）的畢業生，其薪資中位數最低，僅4萬美元，其次是一般社會科學（General social sciences）的4萬1000美元（約134.1萬元新台幣），以及表演藝術（Performing arts）的4萬1900美元（約137.1萬元新台幣）。

報導分析，雖然學習外語是一項有價值的技能，但取得相關學位並不一定能進入高薪職位。這可能是因為語言技能可以在正規教育之外學習，且該科系許多畢業生往往進入教育、翻譯或公共服務等相對低薪的行業。

文組畢業生通常也比工程或數學等技術領域的畢業生賺得少，這是因為高薪產業如科技和金融產業，對於對文組技能的需求較低。

不幸的是，許多文組畢業生隨著年齡增長後，薪資情況也沒有太大改善，特別是從事教育領域者。在 35 至 45 歲的族群中，以主修幼兒教育（Early childhood education）的薪資最低，僅4.9萬美元（約160.3萬元新台幣），其次是小學教育（Elementary education）的5.3萬美元（約173.4萬元新台幣），以及社會服務（Social services）的5.4萬美元（約176.7萬元新台幣）。

但同期的工程學科系的畢業生，通常薪資已達6位數美元。

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