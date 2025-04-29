量子電腦成新戰場！微軟示警川普政府：美國不可以落後給中國

微軟總裁史密斯（Brad Smith）週一（28日）撰文表示，美國在量子電腦競賽中絕對不能落後於中國。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟總裁史密斯（Brad Smith）週一（28日）撰文表示，美國在量子電腦競賽中絕對不能落後於中國。史密斯認為，美國總統川普（Donald Trump）及美國政府必須將量子研究的資金投入列為優先事項，否則中國可能超越美國，進一步威脅到美國的經濟競爭力與國家安全。

《CNBC》報導，史密斯在文中指出：「儘管大多數人相信美國仍然處於領先地位，但我們絕不能排除出現戰略性意外的可能性，或是中國已經與美國並駕齊驅的可能性。簡而言之，美國不能落後，更無法承受完全輸掉這場競賽的後果。」

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微軟的表態，是大型科技公司與投資人越來越關注量子電腦領域的一個最新跡象，他們正在尋找下一波可比擬人工智慧熱潮的顛覆性技術。

史密斯呼籲川普政府應增加對量子研究的資金投入，更新《國家量子倡議法》（National Quantum Initiative Act），並擴大國防高等研究計劃署（DARPA）目前正在進行的量子電腦測試計畫。

史密斯同時呼籲白宮，得擴大培養具備數學與科學技能、能從事量子技術工作的專業人才管道，加速擁有量子專業博士學位人士的移民流程，並且增加政府對量子相關電腦零件的採購，以打造美國本土的量子供應鏈。

微軟並未具體說明若中國在量子計算技術上超越美國，將如何危及國家安全，但美國國安局（NSA）一名官員去年曾談及這種情況可能帶來的後果。

《華盛頓時報》報導，美國國安局研究部主任赫雷拉（Gil Herrera）指出，若出現這種「黑天鵝事件」，銀行可能無法再保障交易隱私，因為量子電腦可以破解現有加密技術。此外，量子電腦也可能解開現有加密、以亂碼方式公開分享的資料，進而洩露美國核武系統的機密。

傳統電腦以0或1的「位元」（bit）進行運算；而量子電腦則利用「量子位元」（qubit），可同時處於0和1之間的機率狀態。專家認為，未來量子電腦將能用於解決近乎無限可能性的問題，如模擬化學反應或配送路徑規劃。

不過目前的量子電腦離這樣的應用還很遙遠，許多業界人士認為，要讓量子電腦真正發揮潛力，可能還需要幾十年時間。

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