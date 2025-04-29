晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

量子電腦成新戰場！微軟示警川普政府：美國不可以落後給中國

2025/04/29 09:02

微軟總裁史密斯（Brad Smith）週一（28日）撰文表示，美國在量子電腦競賽中絕對不能落後於中國。（路透）微軟總裁史密斯（Brad Smith）週一（28日）撰文表示，美國在量子電腦競賽中絕對不能落後於中國。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟總裁史密斯（Brad Smith）週一（28日）撰文表示，美國在量子電腦競賽中絕對不能落後於中國。史密斯認為，美國總統川普（Donald Trump）及美國政府必須將量子研究的資金投入列為優先事項，否則中國可能超越美國，進一步威脅到美國的經濟競爭力與國家安全。

《CNBC》報導，史密斯在文中指出：「儘管大多數人相信美國仍然處於領先地位，但我們絕不能排除出現戰略性意外的可能性，或是中國已經與美國並駕齊驅的可能性。簡而言之，美國不能落後，更無法承受完全輸掉這場競賽的後果。」

微軟的表態，是大型科技公司與投資人越來越關注量子電腦領域的一個最新跡象，他們正在尋找下一波可比擬人工智慧熱潮的顛覆性技術。

史密斯呼籲川普政府應增加對量子研究的資金投入，更新《國家量子倡議法》（National Quantum Initiative Act），並擴大國防高等研究計劃署（DARPA）目前正在進行的量子電腦測試計畫。

史密斯同時呼籲白宮，得擴大培養具備數學與科學技能、能從事量子技術工作的專業人才管道，加速擁有量子專業博士學位人士的移民流程，並且增加政府對量子相關電腦零件的採購，以打造美國本土的量子供應鏈。

微軟並未具體說明若中國在量子計算技術上超越美國，將如何危及國家安全，但美國國安局（NSA）一名官員去年曾談及這種情況可能帶來的後果。

《華盛頓時報》報導，美國國安局研究部主任赫雷拉（Gil Herrera）指出，若出現這種「黑天鵝事件」，銀行可能無法再保障交易隱私，因為量子電腦可以破解現有加密技術。此外，量子電腦也可能解開現有加密、以亂碼方式公開分享的資料，進而洩露美國核武系統的機密。

傳統電腦以0或1的「位元」（bit）進行運算；而量子電腦則利用「量子位元」（qubit），可同時處於0和1之間的機率狀態。專家認為，未來量子電腦將能用於解決近乎無限可能性的問題，如模擬化學反應或配送路徑規劃。

不過目前的量子電腦離這樣的應用還很遙遠，許多業界人士認為，要讓量子電腦真正發揮潛力，可能還需要幾十年時間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財