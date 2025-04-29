投資人等待企業財報 美股收盤各有漲跌、台積電ADR跌1.03％

美國華爾街股市主要指數28日收盤漲跌互見。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國投資人本週等待重要經濟數據和部分科技巨頭的財報，美國華爾街股市主要指數28日收盤漲跌互見。

綜合媒體報導，道瓊指數28日收漲114點，標普500指數微升0.06%，連續第五個交易日上漲，是自從去年11月初以來最佳，那斯達克指數小跌 0.1%。輝達28日下跌2.1%、亞馬遜下跌0.7％，蘋果與Meta分別上漲0.4%及0.5%；台積電ADR下跌1.03%，收在163.40美元。

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本週美國科技巨頭將密集公布財報，包括蘋果、亞馬遜、Meta、微軟等大型科技股，另預計有180家標普500成分股企業將公布最新業績，投資者可能會密切關注總統川普的新關稅將如何影響未來利潤。

道瓊工業指數上漲114.09點或0.28%，收40227.59點。

標準普爾指數微升3.54點或0.06%，收5528.75點。

那斯達克指數小挫16.81點或0.10%，收17366.13點。

費城半導體指數下跌16.00點或0.38%，收4235.62點。

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