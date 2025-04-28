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川普維持高關稅政策 研調：明年全球半導體銷售跌34％

2025/04/28 21:50

加拿大半導體研調公司TechInsights發布研究報告指出，如果美國維持目前的高關稅政策，今明兩年全球半導體市場將受到嚴重衝擊，尤其是明年全球銷售量可能萎縮34%。（路透資料照）加拿大半導體研調公司TechInsights發布研究報告指出，如果美國維持目前的高關稅政策，今明兩年全球半導體市場將受到嚴重衝擊，尤其是明年全球銷售量可能萎縮34%。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕加拿大半導體研調公司TechInsights發布研究報告指出，如果美國維持目前的高關稅政策，今明兩年全球半導體市場將受到嚴重衝擊，尤其是明年全球銷售量可能萎縮34%。

美國總統川普自今年1月20日重返白宮以來，以中國在類鴉片毒品芬太尼貿易中扮演重要角色為由，在今年2、3月對中國進口商品徵收20%關稅，4月2日以後再對中國進口商品徵收125%對等關稅，累計對中國進口商品徵收的關稅已達145%，中國則對美國進口商品祭出125%報復性關稅，更限制稀有金屬出口。

TechInsights在今年4月稍早預估，若今年全球經濟成長率達3.2%，關稅水準為10%，今年全球半導體銷售金額將達7770億美元，明年成長至8440億美元。該公司的最新研究報告假設2種情境，若美國和中國之間的關稅維持在100%以上，全球關稅水準維持在40%以上，今年全球經濟成長率將猛降至僅1.2%，對全球半導體市場將造成「嚴重衝擊」（Severe Impact），預估今年全球銷售金額將較4月預估萎縮10.%，至6960億美元；明年則將萎縮34%，至5570億美元。

若美國對中國的關稅降至30%至40%之間，全球關稅水準略升至20%至40%，今年全球經濟成長率將達2.2%，對今年全球半導體市場將造成「中等衝擊」（Moderate Impact），預估今年全球銷售金額將較4月預估下跌5.3%，至7360億美元；明年則將萎縮17.2%，至6990億美元。

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