演唱會經濟爆發 職業表演娛樂稅3年增逾6倍

財政部統計，2024年職業表演娛樂稅，較3年前增加逾6倍。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕近年演唱會經濟爆發，帶動娛樂稅增加。根據財政部統計，2024年「職業表演」娛樂稅徵收件數較2021年增加2.2倍，稅額更由0.4億元暴增至2.86億元，增加逾6倍，主要來自大型演唱會娛樂稅，台北市及高雄市娛樂稅最大來源都是職業表演。

財政部統計處說明，娛樂稅屬於地方稅，地方政府依法徵收娛樂稅項目，包括電影、演唱會、KTV、電動玩具、夾娃娃機、高爾夫球等，實際徵收稅率由地方政府訂定，並報財政部核備。隨時代變遷，各地方政府為鼓勵休閒娛樂活動、促進經濟及就業，近年紛紛採取稅率減半或免予課徵部分項目，目前除「舞廳、舞場」最高稅率25%外，其餘項目均介於0%至10%。

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財政部指出，2021年受COVID-19疫情影響，全國實施三級警戒，多數縣市停徵或減徵娛樂稅，課徵家數下探至1萬8659家、年減13.7%，2024年底為2萬1421家，但仍不及疫情前2019年底的2萬1985家。

財政部表示，因疫後國內外知名藝人紛紛舉辦大型演出，演唱會市場復甦力道強勁，2024年職業表演娛樂稅徵收件數較2021年大增2.2倍；KTV、遊樂園也在疫後漸入佳境，2024年徵收家數較2021年分別增加25.6%及16.3%。

不過，網咖、高爾夫球場及電影院等娛樂場所，2024年徵收家數較2021年減少，其中網咖家數減少15.2%。財政部析，主因智慧手機、平板電腦普及與手遊APP日益多元，改變消費者行為模式；此外，近年線上串流平台發展，也使觀影不再侷限於電影院，電影院娛樂稅徵收家數減少近1成。

財政部指出，2021年在疫情衝擊下，娛樂稅稅收萎縮至11.6億元，創1995年以來最低，所幸疫後復甦反彈，2024年娛樂稅20.9億元、創歷年新高。各項目中，往年稅收貢獻前3名均為夾娃娃機、高爾夫球、KTV，隨國內大型展演場館陸續開幕，疫情後沉浸式體驗商機升溫，演唱會不論規模及場數均較過去盛大，2021年職業表演占比僅3.4%，2024年增至13.7%、躍升至第4名，電玩小鋼珠店、網咖等占比則呈下降。

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