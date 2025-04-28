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英特爾台灣區總經理 莊蓓瑜出任

2025/04/28 20:28

英特爾台灣區總經理由莊蓓瑜出任。（英特爾提供）英特爾台灣區總經理由莊蓓瑜出任。（英特爾提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕 英特爾今（28）日宣布任命莊蓓瑜（Tasha Chuang）擔任英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理，負責帶領團隊推動英特爾台灣市場業務及行銷工作，為全球客戶提供成長動能，並深化與生態系夥伴關係。此項人事命令自5月1日起生效。

英特爾副總裁與亞太暨日本區總經理莊秉翰表示，很高興由莊蓓瑜領導台灣團隊，持續推動產品發展與業務成長，同時深化與合作夥伴的關係並強化客戶服務。台灣在全球半導體與資通訊產業供應鏈中扮演關鍵的角色，更是未來全球AI生態系中不可或缺的戰略樞紐，英特爾將持續引領創新，致力於促進客戶及整體生態系的協作和共榮。

莊蓓瑜先前是英特爾負責華碩全球業務的團隊主管，協助拓展與華碩的夥伴關係，並成功促進業務增長。

莊蓓瑜自2003年加入英特爾台灣分公司的行銷團隊，負責活動管理與規劃，以及商用市場行銷等不同職務。她也曾擔任先進技術業務（ATS）團隊的亞太暨日本區筆記型電腦平台行銷經理，致力於與ODM/OEM夥伴合作，進行產品設計導入。

莊蓓瑜擁有美國波士頓愛默生學院廣告與傳播學士學位，專業橫跨軟硬體工程、行銷規劃、業務開發、客戶服務，以及專案管理等。

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