中國阻擋？和碩、景碩江蘇廠賣給美企宣布告吹

和碩、IC載板大廠景碩趕在去年底相繼處分中國江蘇世碩、蘇州統碩、蘇州百碩股權，買家為美系資產管理公司，不過，兩家公司的發言體系今天同步表示交易案將取消不執行。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子產品設計製造服務商（DMS）和碩（4938）、IC載板大廠景碩（3189）趕在去年底相繼處分中國江蘇世碩、蘇州統碩、蘇州百碩股權，買家為美系資產管理公司；不過，和碩、景碩發言體系今天同步表示，由於雙方之間存在若干條件未能達成共識，本次交易案將取消不執行。

依照和碩處分江蘇世碩的交易案內容來看，公司在去年12月31日指出，將對於江蘇世碩投資有限公司的100%股權進行完全處分，金額約1920萬美元（約新台幣6.24億元），買家則是美系專注於收購、整合半導體領域的老牌資產管理公司CORNUCOPIA INVESTMENT ADVISORY AND MANAGEMENT PARTNERS INC，和碩當時強調，此項交易案將有利於集團資源調整。

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無獨有偶，和碩集團旗下IC載板大廠景碩（3189）在2024年12月30日也宣布出售旗下蘇州PCB廠百碩100%股權，以及出售蘇州載板廠統碩80.5％持股，買家也都是美系資產管理公司CORNUCOPIA INVESTMENT ADVISORY AND MANAGEMENT PARTNERS INC，而兩項交易案也都在今日經景碩證實同步取消。

對此，市場上出現一種猜測的聲浪，從和碩集團取消的股權交易案可見，交易標的皆是位於中國的廠房，而買家都是同一間美系資產管理公司，在美中貿易戰擴大規模之際，不禁令外界聯想到中國官方是否在背後暗中阻擋美資進入中國電子代工產業，不過，和碩對此並無置評，僅回應相關股權交易案告吹，皆因若干條件與交易方未有共識，故取消不執行。

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