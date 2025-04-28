英業達拍板赴美設廠 砸27億元新增德州伺服器產能

英業達今天表示，董事會今日通過美國投資案，拍板在不超過8500萬美元的額度內，前往德州設立產品製造基地。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）今天表示，董事會今日通過美國投資案，拍板在不超過8500萬美元（約新台幣27.58億元）的額度內，前往德州設立產品製造基地，目前安排生產伺服器等相關產品，不過整體確切的投產時間尚未有定論。

英業達先前曾經考慮前往美國新增產能，不過客戶在成本考量之下，一度要求先從台灣、捷克廠區出貨，赴美設廠仍處觀望中的計畫，不過，英業達今天表示，因應未來全球化策略布局，同時穩定客戶合作關係，滿足客戶出貨地點需求，同時積極爭取開發新客戶或市場，並降低美國關稅政策波動影響，將於美國德州設立產品製造基地。

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英業達提到，相關投資款項的資金來源除了向銀行借款，也將動用集團自有資金，確切的廠房設置時間將落於今年5月至12月進行，此外，我國投審會有鑑於投資金額規模較為龐大，因此要求英業達先行授權給美國子公司規劃相關事宜，此次公告的投資金額僅為第1階段的資金需求，後續還會有包括機器設備進駐所需的資本支出。

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