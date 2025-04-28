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重返一銀任總經理 周朝崇提5大策略

2025/04/28 20:00

重返一銀任總經理 周朝崇提5大策略周朝崇重返一銀任總經理，提5大策略。
（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行總經理周朝崇今日獲金管會核准任職資格，展望未來經營方針，周朝崇提出核心業務、全球布局、數位創新、風險抵禦、深耕ESG（環境、社會、公司治理）等五大策略，帶領第一銀行永續成長，為下一個百年奠定堅實基礎。

一銀董事長邱月琴表示，周總經理從第一銀行基層行員做起，歷任國內分行、金邊分行經理、副總經理等要職且歷練豐富，並熟稔國際金融市場，尤其在金邊分行服務期間更是戰功彪炳，這次鳳還巢讓全體同仁非常振奮，相信將帶領銀行再創佳績。

對於重返一銀接下總經理一職，周朝崇深感榮幸也深知責任重大，提出五大策略要帶領擁有近126年歷史的一銀持續前進、續攀高峰。

首先，周朝崇指出，一銀要發揮核心業務優勢，利用差異化創造獨特價值，強化跨子公司、跨業務、跨區域攜手合作，帶動獲利持續突破新高。

其次，因應國際保護主義崛起及經濟的不確定，必須掌握重要產業客群，發揮全球布局優勢，海內外攜手合作開拓商機，整合各方資源，發揮通路價值。在數位創新方面，則要結合「人工智慧」、「雲端數據」和「系統優化及建置」三大創新作法。

在衝刺業務的同時，周朝崇提醒，務必要強化內稽內控及注重法遵文化，精進貸前、貸後管理，強化風險抵禦能力，維護資產品質。最後，第一銀行將持續深耕ESG並發揮金融影響力，協助客戶低碳轉型，落實誠信經營，同時為員工建構幸福職場，攜手迎向永續未來。

極具親和力的周朝崇，「第一『暖男』」的形象也深植行員心中，展望未來，他表示，在董事長專業且豐富的經驗領導下，將與所有同仁一起努力打拼，共同迎向挑戰，持續往第一的目標邁進。

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