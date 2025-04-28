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路透：童子賢指川普關稅恐致美國貨架空蕩 像第三世界國家

2025/04/28 19:36

和碩董事長童子賢週一（28日）對路透表示，美國川普總統的關稅讓美國消費者感到困惑，並可能導致美國消費電子產品短缺。（本報資料照）和碩董事長童子賢週一（28日）對路透表示，美國川普總統的關稅讓美國消費者感到困惑，並可能導致美國消費電子產品短缺。（本報資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，蘋果和戴爾的重要供應商和碩董事長童子賢週一（28日）表示，美國川普總統的關稅讓美國消費者感到困惑，並有可能導致美國消費電子產品短缺。

童子賢向路社表示，華府斷斷續續的徵稅給美國零售商帶來了不確定性，並擾亂出貨決策。他說：「兩個月內，美國的貨架…可能會變得像第三世界國家一樣，人們去百貨公司和市場只會發現貨架空空如也，這都是因為大家都在觀望。」

童子賢表示，川普的關稅擾亂現代全球供應鏈核心的無縫物流，但他補充說，和碩將堅持其原有計畫。「川普提高關稅並不意味著世界其他國家也會效仿。台灣合約製造商仍在堅持其海外計劃」，他說。

他補充說：「我們不會因為兩三個月的關稅變化就立即調整長期計劃。製造基地需要長期規劃。」

自川普第一個任期以來，和碩一直致力於將生產基地從中國轉移至東南亞國家以及墨西哥。

童子賢表示，生產地點不是由台灣合約製造商自己決定的，而是必須與客戶協商。

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