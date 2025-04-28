大宇資策略入股揚智 將斥5億元取得16.5％股權

大宇資將策略入股揚智。（資料照，記者張慧雯攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕大宇資（6111）今日於重訊記者會公告，董事會決議通過將透過子公司宇全智聯參與揚智（3041）私募案，以整合雙方資源，攜手開創AI科技發展新局；大宇資預計以每股21.61元認購揚智2315萬私募普通股、取得16.51%股權，總金額為5億元。

大宇資發言人莊仁川指出，揚智長年專注於智慧機上盒（STB）與數位家庭應用晶片的設計開發，產品橫跨有線、衛星、地面數位與IPTV等平台，服務逾5億家庭客戶，為全球前3大機上盒晶片供應商之一，近年積極推展AI應用與特殊應用晶片 （ASIC） 設計服務，跨入影像、聲音與智慧裝置等多元領域，並在非洲、南亞、拉丁美洲、中東等新興市場建立穩固通路基礎。

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大宇資看準揚智在技術與全球市場布局，預計將透過揚智終端平台與全球出貨量，擴大內容分發效益，提升用戶互動體驗。近期大宇資自研開發AI智能餐飲機器人，結合影像辨識與邊緣運算技術，未來導入揚智AI ASIC技術後，可望進一步強化效能與市場競爭力。

此外，大宇資旗下子公司安瑞科技已於印度、北美與非洲等地建立完整資安服務網絡，未來有望與揚智在智能家庭資安領域展開深入合作，強化機上盒作為家庭網路入口的安全防護力。

大宇資也說，此項投資將有助公司以科技賦能內容，推動IC產品生活化；同時也助力揚智擴大資源與資本動能，提升產品應用深度與市場滲透率，雙方整合可望打造「內容+終端+AI晶片」的創新商業模式，開啟雙贏新局。

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