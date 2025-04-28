日人挑剔口味現在卻吃美國米 曾是難以想像的事

東京餐廳老闆新平野（Arata Hirano）做了一件曾經被認為是不可想像的事情：「他改用美國米。」（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本米荒除了導致價格飛漲，國人也開始吃起外國進口米，日媒報導，一個以挑剔的口味和以米飯當主食為榮而聞名的民族現在卻願意做出改變，東京餐廳老闆新平野（Arata Hirano）做了一件曾經被認為是不可想像的事情：「他改用美國米。」

新平野購買的加州Calrose米的價格，自去年夏天第一次購買以來已經上漲一倍，但即便如此，美國米仍然比自家種植的穀物便宜得多。

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過去一年，國內米批發價格飆升約70%，達到2006年有史以來的最高水準。農作物受到極端高溫的攻擊，而旅遊業的繁榮又增加需求。人們普遍擔心今年的情況不會有太大改變。

由於通貨膨脹也提高生活成本，企業現在押注，日本消費者願意做出改變，改吃外國米。在西友連鎖超市，台灣米自去年以來一直處於熱銷狀態。

超市巨頭永旺上週開始銷售一種的美日混合米（比例8比1），試銷結果大受歡迎，比國產大米便宜約10%。快餐連鎖店松屋和餐廳營運商Colowide 年開始供應純美國米。

這與1993年形成鮮明對比，當時日本政府在嚴重短缺期間進口的泰國大米大部分遭到拒絕，超市裡積壓大量未售出的米。

除了罕見的短缺之外，在過去60年的大部分時間裡，日本幾乎所有所謂的主食米（用於用餐而不是用於飼料或其他產品成分的大米）都是自產的。

日本對進口的需求並不大，而為確保其最基本食品的自給自足而徵收的高關稅也保護當地農民免受競爭。

日本將免關稅「最低准入」米進口量限制為每年10萬公噸，約佔總消費量的1%。上財年，美國約佔該金額的60%，其次是澳洲、泰國和台灣。超過該金額的物品將被徵收每公斤341日圓的稅。如果米成為日本與美國總統川普關稅談判的棘手話題，東京可能會有空間放寬一些限制，因為川普曾批評日本對其主糧徵收高額關稅。

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