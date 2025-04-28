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元大金公告翁健、黃維誠等9席董事提名名單

2025/04/28 18:27

元大金公告9席董事提名名單。（資料照）元大金公告9席董事提名名單。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕元大金（2885）今日公告最新董事提名名單，共計9席次，一般董事被提名人包含翁健、黃維誠、馬維建、馬維辰、陳忠源等5位，獨董被提名人則為楊曉文、王詠心、李滿治、吳宗成等4位，背景涵蓋金融、證券、銀行、壽險及產業界、學術界。

元大金說明，在一般董事提名人的5人當中，翁健為現任元大金總經理，曾任寶來證券總經理，元大金總稽核、元大銀行董事長等職務，具備法律專業背景。

黃維誠為美國加州大學企管碩士，現任元大金控策略長、國際事業處執行長，曾任元大證券副董事長、總經理等職務，具備豐富的證券產業知識及管理經營、領導決策經驗及海外市場拓展經驗。

而馬維建為現任元大文教基金會董事長、元大證券及元大人壽董事，曾任元大金總經理、元大證金董事長等職務，具備豐富的經營管理經驗、公司治理及海外投資管理素養。

馬維辰為現任元大金控、元大銀行、元大人壽及元大文教基金會董事，曾任元大銀行副董事長、元大金控首席執行副總等職務，具備金融及產業洞察力及公司治理能力。

陳忠源為現任元大金董事，連續第4屆被提名，曾任行政院政務顧問，擁有豐富產業經驗及經營專長，任職期間充分提供各項業務建議。

至於獨董被提名人則有4人，涵蓋金控、證券、銀行、保險業務與資安專長，其中楊曉文現職為政大金融系教授、商學院金融研究中心主任，曾於金管會保險局等重要職務。

王詠心曾任金管會證期局局長、財政部、中美洲銀行駐台國家辦事處代表多項核心職務。

李滿治為金管會保險局前局長，曾任金融評議中心董事長、金管會主秘等要職。

吳宗成是台科大資管系特聘教授、電信技術中心董事長，專精密碼學與資訊安全、資料工程等領域，致力於資安人才培育，有豐富產官學研經驗。

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