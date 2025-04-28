走著瞧5/6新股申購 抽中1張賺逾4萬

走著瞧今天表示，公司將從5月16日起自上市創新板改列一般板。（走著瞧提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐應用程式Whoscall開發商走著瞧（6902）今天表示，公司將從5月16日（週五）起自上市創新板改列一般板，配合改列上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股3325張，公開承銷的2827張採80%競價拍賣，競拍底價為50元；另20%採申購配售，承銷價暫定為65元，以上週五（25日）收盤價105.5元計算，抽中1張賺逾4萬。

走著瞧指出，此次現金增資發行新股公開承銷當中的2262張採取競價拍賣，投標期間從4月30日起至5月5日止，底價是以4月25日前30個營業日收盤價簡單算數平均數的7成為上限，敲定為每股50元，並依投標價格高者優先得標，得標人應依其得標價格認購。

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走著瞧提到，此次現金增資發行新股公開承銷當中的565張自5月6日採申購配售，如得標總數量達該次競價拍賣數量，以最低承銷價格1.30倍為上限，故暫定為每股65元。公司上週收盤價為105.5元，此次轉主板競拍底價和暫定承銷價分別存在約5折至6折的價差幅度，可望帶動競拍及抽籤熱度。

走著瞧目前為台灣首家於創新板上市的新經濟軟體公司，也是首間從創新板改列一般板上市的純AI軟體公司，管理層看好軟體產業不受貿易戰與關稅直接衝擊，今年可望邁入穩健、持續成長的獲利元年，後續將不斷投入AI防詐技術創新，並加速拓展海外市場。

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