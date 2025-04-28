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英業達生醫事業在下一城 英華達輸液系統導入羅東博愛醫院

2025/04/28 16:44

英業達旗下生醫事業在下一城，子公司英華達自主研發及製造的「思邁輸液系統」正式導入羅東博愛醫院。（英業達提供）英業達旗下生醫事業在下一城，子公司英華達自主研發及製造的「思邁輸液系統」正式導入羅東博愛醫院。（英業達提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）旗下生醫事業在下一城，子公司英華達自主研發及製造的「思邁輸液系統」正式導入羅東博愛醫院，使該院成為東部地區首家全面採用智慧輸液連線系統的醫療機構。管理層認為，此舉有利於後續提升臨床照護品質、確保病患安全，同時減輕護理人員的工作負擔，並推動智慧醫療轉型。

英華達醫療事業負責人曾慶安副總經理表示，「思邁輸液系統」當中的多款幫浦輸液，可因應不同的使用需求，透過相對應的產品進行計量點滴、血液與藥物輸送，所有產品皆為台灣本土研發與製造，未來英華達將持續擴充各項輸液產品，例如注射幫浦、餵食幫浦等，以更加完善硬體產品線，並將所有資訊整合於同一平台，為台灣智慧醫療的發展貢獻更多力量。

博愛醫院院長王文斌指出，羅東博愛醫院自1953年成立以來，致力於打造智慧醫療環境，此次導入英華達「思邁輸液系統」，能夠自動下載醫囑、即時掌握輸液狀況及自動回傳輸液記錄，為病患提供更安全、高效的照護服務，並為醫院的智慧化發展奠定堅實基礎。

經過院方觀察，在此次系統導入過程中，英華達團隊展現處高度的軟、硬體整合的工程實力與服務能力，藉由彈性調整以打造出符合醫院臨床需求的系統。王文斌強調，「未來，我們將持續與英華達緊密合作，探索更多智慧醫療應用，持續強化醫療品質，為病患提供更優質的醫療服務。」

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