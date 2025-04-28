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陳冲：若無條件接受海湖莊園協議 台灣恐陷出口萎縮等後果

2025/04/28 15:44

前行政院長陳冲認為，台灣若無條件接受海湖莊園協議，將產生出口萎縮、輸入性通膨等結果。（資料照）前行政院長陳冲認為，台灣若無條件接受海湖莊園協議，將產生出口萎縮、輸入性通膨等結果。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲今發表「可悲可惡又可怖的海湖莊園」一文，他表示，台灣若無條件接受海湖莊園協議，至少會產生匯率高估（出口萎縮）、外匯存底無收益性、欠流動性、輸入性通膨等結果，屆時美國或許稍解困境，台灣過去五50年胼手胝足的成果淪喪，反有淪為HIPC之虞。

陳冲指出，金融界人士對HIPC（ Heavily indebted poor countries）一詞不會陌生，那是1996年起，由國際貨幣基金（IMF）及世界銀行（World Bank）所主導，針對37個開發中國家的債務紓困計畫，HIPC代表「高負債貧窮國家」，被列入的國家並不光彩、但也無奈，而因IMFWB採取的標準與手段，相當嚴苛，效果又彰，所以30年來HIPC一直是很爭議的機制。

傳統上，金融機構判斷企業或國家財務狀況的良窳，大致會由流動性（Liquidity）與償債能力（Solvency）進行分析，如果一個國家年GDP為28兆，每年入不敷出，國家債務達36兆，而本年到期債務9兆（其中3個月內屆期6.5兆），請問IMF或WB，這是否HIPC？相信IMF也不敢據實回答，因為這債務人是美國，而美國又是擁有IMF最大投票權的國家，不過川普政府對此情勢應該已是心知肚明。

他指出，海湖莊園（Mar-a-Lago）是川普私人莊園，該莊園原為P家族所有，後贈送美國政府，政府無法負擔維護費用，旋又歸還P家族，年輕的川普出價1500萬購買被拒，乃以200萬買入莊園前方土地，揚言將蓋屋擋住視線，致影響其他購買者意願，最後川普於1985年以700萬買下。

陳冲表示，海湖莊園近日成為新聞焦點，乃因川普重要謀士米蘭（S. Miram）撰寫一份「重構全球貿易體系指引」，文內自稱海湖莊園協議，主張以關稅為手段，強迫各國談判，使美元貶值，重振美國製造業，至於債務問題，則要求不當得利國家，購買無息的長年期（例如100年）國債，以求解決債務展期危機。米蘭稱其創意為「多邊廣場協議」，以與1985年強使日圓升值的紐約廣場協議（甚至與1944年的布列登森林協議）相輝映，「但在我看來，不過是富豪版的HIPC機制，只是美國自尊不能承受的HIPC罵名之重」。

陳冲認為，承襲購買海湖莊園的手段，以及川普「交易的藝術」一書的精髓，海湖莊園協議對美國而言，確不失為解決燃眉之急的妙方（雖然還有各國政府以外持有的美債尚須處理）。但如真的付諸實施，對不同國家就產生大小不同的影響，以中華民國為例，依央行副總裁在立法院答覆，外匯存底有8成為美債，依央行資料，外匯存底約有5780億美元，近年雖受通膨影響，倒還真是護國神山，一但稍有閃失，或有capital loss，央行無法繳庫事小，動搖國本事大。

「以財務觀點看美國，川普坐立不安，可以想見。」陳冲認為，研讀海湖莊園協議，其內容顯然背離國際常規，但川普團隊多有被害人情結，選擇遺忘戰後美國得益於自由貿易的歷史，進而逐步付諸實施。米蘭在文件中，一再援引經濟學者Pozsar的建議，以安全區的概念，挾脅不配合的貿易夥伴，終極目的是要改變高估的美元，化解美國債務危機。米蘭一干人自知目前美國債務對GDP比率120%，與1985廣場協議時僅40%完全不同，而且海湖內容諸多矛盾，仍執意為之，難道只在滿足MAGA的幻想？日本首相石破茂看到米蘭以廣場協議相比擬，大概只會想到當年中曾根康弘「失落的10年」的前車之鑑吧！

回到台灣，陳冲表示，如無條件接受海湖莊園協議，至少會產生匯率高估、外匯存底無收益性、欠流動性、輸入性通膨等結果；屆時美國或許稍解困境，台灣過去50年胼手胝足的成果淪喪，反有淪為HIPC之虞。陳冲說，他過去數年多次建議外匯存底組合多樣化以分散風險，如今觀之，多少也有參考價值。

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