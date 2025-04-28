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北市新案總價1500萬元以內 已連4季度絕跡

2025/04/28 15:00

今年第一季全國新案30天銷售率不到1成的占比躍升至59%，1年增加25個百分點。（記者徐義平攝）今年第一季全國新案30天銷售率不到1成的占比躍升至59%，1年增加25個百分點。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕受到房價飆漲影響，台北市總價1500萬元以內新案已經連四個季度絕跡，新北市今年第一季更首度出現1千萬元以內的新案掛蛋。

根據最新發布的國泰房地產指數，今年第一季主要都會區新案主力總價帶，台北市以1500萬至3千萬元占比最高、約40.1%，再來則是總價逾3千萬元、不到5千萬元、占比約36.7%，兩者合計占比高達76.8%，反觀總價1500萬元以內，則從2024年第二季至今年第一季，已經絕跡長達四個季度，至於，新北市主力總價帶落在1千萬至3千萬元的占比則高達93.7%，而今年第一季新案單戶總價不到1千萬元則首度掛蛋。

至於，桃園新案主力總價帶則落在1千萬至2千萬元間、占比約72.9%，新竹地區主力總價帶則偏向兩端，一端是總價1千萬至2千萬元、占比約5成，另一端則是總價超過3千萬元、占比約36.4%。

台中市主力總價帶為1千萬至3千萬元間、占比約82.9%，台南市、高雄市同樣落在總價1千萬至2千萬元間、占比分別約75.9%、92.7%。

進一步對照近1年全國新案30天銷售率，去年第一季賣不到1成的占比約34%，但今年第一季全國新案30天銷售率不到1成的占比則躍升至59%，1年增加25個百分點。

Q1全國新案30天銷售率 近6成賣不到10%

而銷售率超過1成、不到15%的占比，去年第一季約20%、今年第一季則拉高至27%，1年增加7個百分點。至於銷售率超過2成，去年第一季高達30%，今年第一季則僅有11%，減少19個百分點。

房市專家何世昌分析，今年1、2月預售市場買氣平淡，促使建案銷售率肯定很慘淡，唯有祭出多重促銷方案、或者品牌力強的建案買氣較突出。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，第一季預售還是受到台股修正影響，再加上民眾沒有房價上漲預期，買氣狀況呈現個案表現，捷運 大面積基地開發，精華區段個案較有表現空間。

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