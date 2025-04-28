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「白色淘金熱」吸睛 礦業到能源巨頭搶進

2025/04/28 15:07

從礦業巨頭到能源巨頭和企業紛紛加入開發「白色氫能」潮流。（取自CNBC）從礦業巨頭到能源巨頭和企業紛紛加入開發「白色氫能」潮流。（取自CNBC）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越來越多的大型公司，從礦業巨頭到能源巨頭和企業紛紛加入開發「白色氫能」潮流，全球對天然氫的追求描述為「白色淘金熱」。目前，人們對這種資源的潛力的關注度不斷上升，倡議者稱天然氫可能從根本上重塑全球能源格局。

天然氫，有時也稱為白氫、金氫或地質氫，是指在地球表面下以天然形式存在的氫氣。

在過去一年以來，投入開發天然氫氣的支持者包括礦業巨頭力拓、俄羅斯國有能源巨頭俄羅斯天然氣工業公司 （Gazprom） 旗下的Fortescue 、英國石油巨頭BP的風險投資部門，以及比爾蓋茲的清潔技術投資基金Breakthrough Energy Ventures 。

根據顧問公司 Rystad Energy 發布的一項研究，目前全球多個國家正在進行勘探工作，其中加拿大和美國在過去一年的專案數量方面處於領先地位。

雷斯塔能源公司（ Rystad Energy）氫能研究主管Minh Khoi Le表示，去年是天然氫領域真正變得有趣的一年，因為那時許多公司開始計劃鑽探活動、提取測試。不過，只有少數公司真正開始鑽探。他表示，儘管過去12個月沒有取得重大進展，但投資者興趣的上升可能有助於帶來一些有意義的成果。

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